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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian bombardeos tras el ataque a un buque de carga

El director de la OIEA, Rafael Grossi, insiste en que habrá inspecciones de las centrales nucleares de Irán y dice que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán

Un portaaviones de EEUU, en el mar Arábigo, una imagen del pasado mes de mayo.

Un portaaviones de EEUU, en el mar Arábigo, una imagen del pasado mes de mayo. / Handout/U.S Navy / Zuma Press / / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Fuente: El Periódico

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