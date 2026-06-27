Tareas de rescate
La cifra de españoles desaparecidos tras los terremotos de Venezuela asciende a 133 personas
Albares confirma que hay cinco ciudadanos de España fallecidos y que otros 14 han sido localizados bajo los escombros
Redacción
El último balance del Ministerio de Asuntos Exteriores con las víctimas españolas registradas en el terremoto de Venezuela mantiene la cifra de cinco fallecidos, pero eleva a 133 el número de españoles desaparecidos y recoge que 14 están localizados bajo los escombros. "El primer paquete financiero de la Agencia Española de Cooperación para las primeras necesidades en Venezuela ya se ha entregado y los primeros rescatistas españoles ya se encuentran sobre el terreno", ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El ministro ha reiterado a los españoles que se encuentren en Venezuela la necesidad de contactar con los servicios de emergencia consular, cuyos números están en las redes de la embajada y del ministerio, así como en su página web.
59 repatriados
El viernes salió de Venezuela el avión militar enviado con ayuda y equipos de rescate, utilizado de regreso para repatriar a 59 españoles, 11 portugueses y una ciudadana búlgara. Han volado con destino hacia la República Dominicana.
Según informó este viernes Exteriores, se iba a utilizar el vuelo de regreso para repatriar a un grupo de turistas que había quedado bloqueado en el país caribeño tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país.
Fuente: El Periódico
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