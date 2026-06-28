Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian ataques y dejan la tregua en el aire

La UE condena ataques iraníes contra Baréin y pide que Irán cumpla con el acuerdo con EEUU

La Unión Europea (UE) condenó la noche del sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y pidió a Irán que "cumpla plenamente" con el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra firmado la pasada semana con Estados Unidos. "La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques con drones iraníes dirigidos contra Baréin. Expresamos nuestra plena solidaridad con Baréin", señaló un comunicado del portavoz del Servició Europeo de Acción Exterior (SEAE).

El portavoz añadió que los ataques de Irán "son inaceptables e injustificados, y constituyen violaciones del Derecho internacional". Asimismo, instó al país a "que cese de inmediato sus ataques contra los Estados vecinos, a que cumpla plenamente el memorando de entendimiento firmado recientemente y a que aplique íntegramente la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".