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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos heridos en Kiev tras ataque nocturno ruso con ocho misiles y 142 drones
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos un muerto y un herido tras la caída de drones ucranianos en la región rusa de Krasnodar
Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida este domingo en Rusia tras la caída de fragmentos de drones ucranianos repelidos por las defensas aéreas rusas en la región de Krasnodar, al sur del país, según han informado las autoridades locales. El gobernador de la región, Veniamin Kondratyev, ha confirmado a través de redes sociales que los restos de los artefactos derribados han provocado daños materiales en el municipio de Slavyansk del Kubán, donde se ha registrado una víctima mortal. "Durante la noche, se ha producido un ataque masivo con drones en la región de Krasnodar. Varias casas han resultado afectadas por fragmentos de drones en Slavyansk del Kubán. Lamentablemente, una persona ha fallecido", ha informado el representante.
Al menos dos heridos en Kiev tras ataque nocturno ruso con ocho misiles y 142 drones
La fuerza aérea ucraniana informó de un ataque ruso lanzado en la noche del sábado a este domingo con ocho misiles de distinto tipo y 142 drones diferentes, un bombardeo que dejó al menos dos heridos en la capital de Ucrania. Según comunicó en un parte la Fuerza Aérea de Ucrania en su canal de Telegram, 132 de sus objetivos -125 drones y siete misiles- fueron derribados o repelidos. "Se registraron impacto de misiles y drones en once localizaciones, además de la caída de restos de sistemas destruidos en trece lugares" del territorio ucraniano, indicó la fuerza aérea. Seis de los misiles empleados por Rusia eran sistemas balísticos y dos eran modelo Zircon.
Varios proyectiles impactan en la costa iraní del estrecho de Ormuz
Varios proyectiles han impactado en la noche del sábado al domingo en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz, según informan medios iraníes.
En concreto se han escuchado varias explosiones en la localiad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando "una fuente militar informada" de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.
Netanyahu dice que el acuerdo con Líbano supone un "duro golpe para Irán y Hizbulá"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el acuerdo alcanzado ayer con el Líbano, con mediación de EE.UU., "supone un duro golpe para Irán y Hizbulá", ya que permite que las tropas israelíes no se retiren del territorio ocupado mientras exista una "amenaza".
"Supone un duro golpe para Irán y Hizbulá. El gobierno libanés demostró valentía. Estados Unidos y Líbano reconocieron nuestro derecho a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza", dijo Netanyahu en su primera comparecencia tras la firma del acuerdo en Washington por los embajadores de los dos países.
Israel ordena a sus tropas en Líbano prepararse para "una larga estancia" tras el "histórico" acuerdo con Beirut
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado que ha emitido ya orden a las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano para que se preparen para "una larga estancia" en la zona tras el "histórico" acuerdo suscrito el viernes entre el Gobierno libanés y las autoridades israelíes, que condiciona la retirada israelí de suelo libanés al desarme de Hezbolá.
"Preparaos para una larga estancia en la zona de seguridad y realizad los preparativos necesarios para proteger a los soldados de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- y elimnar las amenazas para las comunidades del norte", ha afirmado Katz en declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Rusia denuncia un ataque ucraniano contra un museo en Rostov
Rusia denunció este sábado un ataque ucraniano contra un museo en la región de Rostov dedicado a preservar la memoria sobre los combates en la Segunda Guerra Mundial.
"Como resultado de un ataque aéreo, un dron impactó contra las instalaciones del museo Sambekskie Visoti (Las Alturas de Sambek). Según las informaciones preliminares, hay heridos", escribió en redes sociales el gobernador Yuri Sliusar.
Irán acusa a EEUU de violar el memorando de entendimiento tras los ataques contra sus costas
Irán acusó este sábado a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra tras sus ataques contra la costa iraní, y justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".
"Estos ataques salvajes, que tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia costera iraníes, constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una violación expresa de la primera cláusula del memorando de entendimiento para el fin de la guerra", denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado. El régimen defendió así los ataques lanzados posteriormente por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra objetivos vinculados a las tropas estadounidenses en la zona del estrecho de Ormuz.
Ucrania derriba 113 drones rusos en un ataque que deja al menos nueve heridos en Zaporiyia
La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en la noche del viernes a este sábado 113 drones en un ataque nocturno ruso que dejó sólo en la ciudad de Zaporiyia, en el este ucraniano, nueve heridos, incluidos dos niños. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Facebook, en Zaporiyia hubo nueve heridos por el ataque nocturno que lanzó Rusia contra el territorio ucraniano, un bombardeo en el que las fuerzas rusas emplearon 129 drones de distinto tipo, de acuerdo con el parte de la Fuerza Aérea publicado en Telegram. "Nueve personas, entre ellas dos niños, han resultado heridas a causa de los ataques aéreos nocturnos de los rusos", indicó el servicio de emergencias de Ucrania.
Al menos diez heridos en un ataque ucraniano sobre una planta militar en Volgogrado
Al menos diez personas han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, al suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.
El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance de heridos tras los "ataques aéreos durante la noche y la mañana" dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales. "Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado... Por el momento se tiene constancia de diez heridos", ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.
El Kremlin se mantiene abierto a esfuerzos pacificadores de Trump en Ucrania
El Kremlin reconoció hoy que Estados Unidos no es "absolutamente neutral" respecto al conflicto en Ucrania ya que todavía suministra indirectamente a Kiev gran cantidad de armas, pero aseguró que se mantiene abierto a los esfuerzos pacificadores del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio.
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