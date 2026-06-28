Terremoto en Venezuela, en directo | El seísmo deja ya 1.430 muertos, seis españoles, y Exteriores eleva los nacionales desaparecidos a 133

La UME rescata en Venezuela a otro superviviente de los terremotos

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos.

Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.