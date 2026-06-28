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Terremoto en Venezuela, en directo | El seísmo deja ya 1.430 muertos, seis españoles, y Exteriores eleva los nacionales desaparecidos a 133
El Ministerio mantiene que 14 españoles permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados
Delcy Rodríguez se reúne con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas
A. Romero / O. González / J. Quintana
Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Equipos estadounidenses rescatan a un bebé
Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos pudieron sacar con vida a un bebé de los escombros de un edificio que se derrumbó en Venezuela tras el doble terremoto registrado el miércoles, informó este sábado la Embajada del país norteamericano. "Contra todo pronóstico, la esperanza perdura", señaló la legación en una publicación en Instagram, donde compartió un video en el que se ve a los rescatistas cargando al bebé que llora.
La UME rescata en Venezuela a otro superviviente de los terremotos
Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en Venezuela han rescatado con vida este sábado a un segundo superviviente de la catástrofe, en la misma zona en la que había salvado a una persona que había permanecido casi 72 horas atrapada bajo los escombros de un edificio destruido por los terremotos. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el rescate se ha producido en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, que es una de las más afectadas por estos terremotos.
Esa es la zona elegida por los 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a Venezuela para participar en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.
Balance de daños
Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Además, el PNUD estima que 1,7 millones de estructuras que se encontraban en las zonas afectadas.
Hasta 432 réplicas
Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado un total de 432 réplicas, de acuerdo al último balance del presidente del Legislativo venezolano.
Este sábado, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió la costa venezolana, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Equipos de rescate
En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más.
Fallecidos y heridos
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este sábado que han fallecido al menos 1.430 personas tras el doble terremoto, mientras que 3.238 se encuentran heridas y 3.142 familias quedaron damnificadas.
El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.
República Dominicana envía medicamentos a Venezuela y prepara buque con ayuda humanitaria
La República Dominicana envió este sábado un cargamento de medicamentos a Venezuela en una aeronave de la Fuerza Aérea, en apoyo a la población afectada tras los devastadores terremotos.
Los medicamentos serán entregados "a las autoridades venezolanas competentes para su distribución conforme a las prioridades establecidas dentro de la respuesta nacional a la emergencia, fortaleciendo así la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones", precisó el Ministerio de Defensa local.
Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela
Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (19:20 GMT), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).
El epicentro del temblor de hoy se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas, donde se pudo sentir, aunque no se han reportado daños.
Ricky Martin, Kany García y Puerto Rico se vuelcan en la ayuda humanitaria a Venezuela
Ricky Martin, Kany García o la banda de reggae Cultura Profética son algunos de los artistas puertorriqueños que se han volcado, junto con diferentes iniciativas ciudadanas y gubernamentales, para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras la devastación causada por los dos terremotos.
"Nos unimos para apoyar a nuestros hermanos venezolanos", enfatizó Cultura Profética en sus redes sociales y explicó que instalará este sábado un centro de acopio durante el concierto gratuito que ofrecerá para presentar su nuevo álbum 'En bucle', en el barrio de Río Piedras, en la capital puertorriqueña de San Juan.
Estados Unidos enviaría esta semana otro paquete de ayuda económica a Venezuela
Estados Unidos tiene previsto enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos esta semana que han dejado más de mil muertos, pero no se ha precisado la cantidad, de acuerdo con el Washington Post.
El primer paquete de ayuda, tras 24 horas del terremoto del 24 de junio, consistía de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.
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