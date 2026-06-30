La comunidad venezolana en Barcelona se moviliza para enviar ayuda: "Se necesita mucho medicamento porque los hospitales están sobresaturados"

La comunidad venezolana en el extranjero ha convertido el duelo y la incertidumbre en solidaridad. En Barcelona, poco después del doble seísmo que sacudió la Guaira, restaurantes y locales regentados por venezolanos se transformaron en puntos de recogida espontánea de ayuda para los afectados. Algunos de esos puntos ya están llenos y los organizadores piden priorizar las donaciones económicas destinadas a las ONG que ya operan sobre el terreno.

"La logística de envío, recepción y distribución de insumos lleva tiempo y es necesario actuar de forma más inmediata a través de las instituciones que ya están trabajando en Venezuela. El tiempo es fundamental", aseguran desde la Asociación de Venezolanos en Catalunya (Asocaven) y SOS Venezuela BCN. Aunque estas agrupaciones continúan organizando la ayuda que la gente se acerca a entregar, enviar los suministros a Venezuela es prácticamente imposible. "Lo que pasa es que ahora los envíos están muy parados, porque el aeropuerto principal, que es donde llegaban las cargas, fue destruido por el terremoto en la zona de la Guaira", explica a EL PERIÓDICO Jorge Luis Gando, miembro de Asocaven.

Con miles de heridos y las operaciones de rescate aún en marcha, el país, que ya se encontraba en una situación de fragilidad, ha visto desbordada su capacidad de respuesta. "Se necesita mucho medicamento porque los hospitales están sobresaturados, no dan abasto para atender a todas las víctimas. Eso es lo que más nos piden desde Venezuela", comenta Gando.

Solidaridad con Venezuela

Uno de los primeros locales barceloneses en sumarse a la recogida de ayuda fue el restaurante El Rincón de la Abuela Venezolana, y a él se fueron uniendo desde clínicas dentales hasta discotecas y salones de belleza, convertidos también en puntos de solidaridad. A través de sus redes sociales, comparten listas de los suministros más necesarios, difunden las organizaciones a las que se pueden destinar donaciones e incluso publican fotografías de familiares desaparecidos en La Guaira.

"El llamamiento ha sido impresionante. La gente ha respondido desde el minuto cero. Estamos muy agradecidos con la comunidad catalana porque se ha desbordado con nosotros, ese afecto por la comunidad es muy bonito", dice el venezolano, que estos días compagina su trabajo con las labores de organización en los puntos de recogida de ayuda.

Los esfuerzos por ofrecer ayuda, aunque sea desde la distancia, impulsan a la comunidad venezolana que vive en Catalunya. Además, algunos han perdido a familiares en la catástrofe o se enfrentan a la incertidumbre de no poder contactar con sus allegados. "Se vive con la angustia de estar aquí, pero con la mente allá, y el día a día se hace muy difícil. Todos tenemos nuestro trabajo y, quieras o no, la vida continúa. Hay que seguir trabajando, aunque tengas la mente al otro lado", comenta Gando.

Asistencia desde Barcelona

Aparte de las iniciativas privadas, el Ajuntament de Barcelona destinará 300.000 euros en subvenciones extraordinarias para canalizar la ayuda a través de ONG con sede en Barcelona y presencia operativa en Venezuela.

Además, Bombers de Barcelona, a través de Protecció Civil, ha ofrecido personal técnico especializado en la evaluación e intervención en estructuras colapsadas o afectadas por el terremoto.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) desaconseja las donaciones en especie, como mantas, ropa, tiendas de campaña o alimentos, al considerar que pueden saturar la capacidad logística sobre el terreno y dificultar la gestión de la emergencia. En su lugar, el organismo también recomienda priorizar las aportaciones económicas a través de organizaciones humanitarias especializadas y con presencia en la zona afectada.