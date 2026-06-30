Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

Trump confirma reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.