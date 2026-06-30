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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Juicio en Zimbabue
Un hombre compareció ante la Justicia en Zimbabue tras ser arrestado por presuntamente reclutar a ciudadanos del país para combatir en el bando ruso en la guerra de Ucrania, después de informaciones en los últimos meses sobre la presencia de combatientes africanos en las fuerzas de Moscú. El detenido, que se llama Edward Kachingwe, tiene 36 años y compareció este lunes ante la Justicia, se enfrenta a cargos relacionados con tráfico de personas y con operar una agencia de empleo no registrada, reportaron medios locales a última hora de ayer.
Muere un bebé de seis meses
Un bebé de seis meses ha muerto y otras tres personas, entre ellas un niño, han resultado heridas a causa de un ataque con drones ejecutado este martes por el Ejército de Ucrania contra la región de Moscú, según han denunciado las autoridades de Rusia, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el aparato impactó contra una vivienda en la localidad de Yegorievsk, desatando un incendio y atrapando a varias personas entre los escombros.
Rusia acusa a Ucrania de un ataque intencionado contra un autobús con menores bielorrusos
Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de atacar de forma deliberada un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso en la región rusa de Briansk, una nueva acusación sobre la supuesta intención de Kiev de implicar a Bielorrusia en la guerra con Rusia.
La representante adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el ataque del pasado 17 de junio no fue accidental, sino que fue "una agresión deliberada contra civiles".
"No se trata de un ataque contra objetivos militares con consecuencias para civiles, ni de un impacto fortuito, sino de acciones deliberadas del operador, que tenía la capacidad de ver la naturaleza del objetivo. Es un acto de terrorismo contra civiles", ha afirmado Evstigneeva, según recogen medios rusos.
Zelenski recuerda los 15 plazos dados por Rusia para la captura de Donetsk desde el inicio de la guerra
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recordado este lunes que Rusia ha dado hasta 15 plazos diferentes para la captura de la región de Donetsk desde que comenzara la invasión rusa a gran escala del este de Ucrania, hace ya cuatro años.
"Desde el inicio de la guerra a gran escala, el Ejército ruso ha fijado 15 plazos distintos para la captura de la región de Donetsk", ha asegurado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino. Zelenski ha achacado estos anuncios a la "obsesión" de la dirigencia política rusa con el Donbás. "15 veces se han entregado a esta ilusión de que tomarían todo el Donbás", ha planteado.
Rusia rechaza el enfoque de "ultimátum" de Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania
Las autoridades de Rusia han rechazado este lunes lo que consideran un enfoque de "ultimátum" que atribuyen a Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania.
En declaraciones a la cadena RTVI, el viceministro de Exteriores ruso, Mijail Galuzin, ha incidido en que el encuentro mantenido con los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania hace una semanas fue "sustantivo" si bien ha denunciado que estos tienen un enfoque basado en "ultimátum", por lo que ha insistido en que el fin de la guerra pasa por abordar las "raíces del conflicto".
Defensas antiaéreas rusas derriban siete drones cerca de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas horas siete drones ucranianos en las inmediaciones de Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Sobianin escribió en redes sociales que especialistas de los servicios de emergencias se desplazaron hasta los lugares de la caída de los fragmentos de los aparatos destruidos.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes por la mañana sobre el derribo -durante la noche pasada- de 209 drones ucranianos de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Donetsk y los mares Negro y Azov. Hasta el momento ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos.
Ucrania combate una ola de calor récord en medio de ataques rusos
Ucrania afronta una ola de calor sin precedentes, con temperaturas históricamente altas que se extienden por todo el país, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras, un mayor riesgo de incendios y combates intensos en el frente.
El domingo se registró en la ciudad occidental de Leópolis un nuevo récord de 35,8 grados centígrados, tres por encima del máximo anterior para esa fecha, establecido en 1963. Exhibiciones de drones rusos destruidos y proyectiles de artillería en Leópolis, parte de campañas de recaudación de fondos para el Ejército, recuerdan que el calor también afecta duramente a los soldados a unos 900 kilómetros en el este y el sur.
Las tropas deben enfrentarse a cientos de pequeños incendios provocados por explosiones, mientras los incendios detectados por satélite ofrecen a los analistas pistas sobre la actividad en el frente. El calor también dificulta la hidratación debido a los limitados suministros disponibles para los soldados en la línea del frente.
Rusia tomará medidas políticas y militares frente a la nueva política nuclear de Finlandia
El Gobierno de Rusia ha señalado este lunes que la reciente decisión de Finlandia de eliminar las restricciones al manejo y transporte de armas nucleares en su territorio supone "una amenaza real" para su seguridad y por ello se tomarán lo antes posible medidas de carácter político y militar.
La portavoz de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha puesto de relieve que históricamente Finlandia ha declarado en varias ocasiones que "Rusia no representa una amenaza militar directa", por lo que la decisión del Parlamento finlandés de aprobar esta nueva ley "resulta aún más infundada", recoge la agencia TASS.
Para Zajarova, ofrece "una imagen vívida, aunque desagradable, de la victoria de la rusofobia ciega que se ha arraigado en Finlandia en los últimos años". Moscú, ha adelantado, "deberá adoptar medidas políticas y técnico-militares adicionales" para contrarrestar esta "amenaza real" a su seguridad nacional
El Kremlin niega que Lukashenko haya entregado a Putin un mensaje de Zelenski
El Kremlin negó este lunes que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien estuvo en Rusia durante dos días, haya entregado al líder ruso, Vladímir Putin, un mensaje de Kiev.
"No", respondió a la respectiva pregunta el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
A la vez, Peskov confirmó que el tema de Ucrania fue uno de los asuntos que trataron ambos líderes durante las negociaciones en la residencia de Putin en el Valdái que se prolongaron por dos días.
Mueren cinco personas en nuevos ataques de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró
Al menos cinco personas han muerto y alrededor de 20 han resultado heridas a causa de nuevos ataques lanzados este lunes por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk (este), en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganza, ha indicado que los servicios de rescate han confirmado cuatro muertos en un primer momento, si bien poco después ha fallecido un hombre que resultó herido de gravedad. Asimismo, ha dicho que alrededor de 20 personas han resultado heridas, entre ellas cinco en estado grave.
Las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre el ataque, lanzado en medio de su ofensiva en Ucrania, que tiene su epicentro en el este del país, donde ha logrado diversos avances territoriales durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales para mediar un acuerdo de paz hayan fructificado hasta la fecha.
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