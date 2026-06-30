Desastre natural
La opositora Corina Machado acusa al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para que no entre en el país tras los terremotos
La tesis de varios medios estadounidenses es que Trump no respalda su regreso en plena crisis de emergencia
Redacción
La líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, ha acusado al Gobierno de Delcy Rodríguez -avalada por Trump tras la retirada de EEUU- de impedir su regreso al país tras los terremotos cerrando el espacio aéreo.
Machado, que partió al exilio tras pasar más de un año en la clandestinidad, protagonizó una espectacular salida clandestina del país para recibir el galardón en Oslo. La premiada anunció su intención de volver al país tras los graves seísmos que han costado la vida a más de 17.000 personas mientras miles más continúan bajo los escombros.
María Corina Machado afirmó que quiere regresar a Venezuela para participar en las labores de apoyo tras los terremotos. "Ha llegado el momento" de volver -gijo- para luego denunciar obstáculos para ingresar al país. "Estoy lista y cerca de Venezuela y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", aseguró la opositora en un vídeo en X desde Panamá, tras denunciar que el Gobierno cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.
Sin apoyo de Washington
El Gobierno no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco Washington que coordina las labores en el terreno. Sin embargo, medios estadounidenses como 'The Wall Street Journal' y la agencia Reuters coinciden en la tesis de que Washington no parece haber respaldado activamente su regreso inmediato. Reuters informa que funcionarios estadounidenses apoyan en principio que vuelva a Venezuela, pero consideran inoportuno hacerlo en plena emergencia por los terremotos.
Estados Unidos reabrió parcialmente el principal aeropuerto -también en La Guaira, zona cero del terremoto-- y desplegó cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda. Los aeropuertos de Valencia (centro) y Maracaibo (oeste) están operativos para vuelos comerciales internacionales.
Fuente: El Periódico
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