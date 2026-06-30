El Reino Unido aumenta su gasto militar hasta el 2,7% pero deja dudas sobre la financiación a largo plazo

El Gobierno británico ha anunciado un refuerzo de 15.000 millones de libras adicionales (unos 17.400 millones de euros) para el presupuesto de defensa en los próximos cuatro años. Un aumento que busca cumplir con los objetivos de gasto militar fijados por el primer ministro, Keir Starmer, y que permitirá alcanzar el 2,7% del PIB en 2029. Starmer ha querido poner fin a la polémica sobre el aumento del gasto militar antes de la cumbre de la OTAN del próximo 7 de julio y a pocas semanas de su salida de Downing Street, aunque algunos altos mandos militares siguen considerando que las inversiones en defensa son insuficientes para hacer frente a las crecientes amenazas en el escenario global.

El Plan de Inversión en Defensa, presentado este martes tras meses de retrasos, prevé una inversión total de 340.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Una de las principales novedades es el gasto destinado a drones —equivalente a 5.800 millones de euros— y la transformación del Ejército en una fuerza “híbrida”, con la construcción de sistemas autónomos y con la adaptación de sus capacidades militares a la nueva era tecnológica. Unas transformaciones que ya se están viendo en Ucrania y que, según Starmer, han demostrado que la capacidad de innovar y de integrar la Inteligencia Artificial en las fuerzas armadas es “más vital que nunca”.

Rearme mundial

“La paradoja de la paz es que, cuando el mundo se está armando y la agresión va en aumento, la mejor forma de evitar la guerra es prepararse para ella. La mejor forma de defenderse es disuadir. Tener la fuerza necesaria para que tus adversarios se lo piensen dos veces antes de actuar, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, ha asegurado Starmer en la presentación del plan, en un mensaje dirigido a Rusia. “Putin no se detendrá en Ucrania, sino que dirigirá su mirada hacia otros aliados”, ha alertado.

El primer ministro ha querido poner fin así a la polémica sobre la financiación del Ejército británico, un asunto que ha provocado un importante dolor de cabeza en el Gobierno en los últimos meses. Las dificultades para financiar el aumento del gasto militar sin acudir al mercado de la deuda ha provocado enormes tensiones internas e incluso provocó la dimisión de John Healey como ministro de Defensa a principios de este mes.

Altos mandos militares señalaron a principios de enero que sería necesario un desembolso adicional de 28.000 millones de libras para ejecutar los planes previstos, una cifra imposible de asumir por el Ministerio de Economía. Finalmente, el Gobierno ha logrado incrementar este gasto en 15.000 millones gracias a los importantes recortes en los presupuestos de otros ministerios y a la cancelación de proyectos energéticos y de infraestructuras. “Se trata de tomar las decisiones necesarias, las decisiones acertadas, para proteger a nuestra nación”, ha asegurado Starmer.

Objetivo a largo plazo

Todavía existen dudas sobre cómo el Reino Unido cumplirá con su compromiso de alcanzar un 3,5% del gasto en defensa en 2035 —un 5% si se suman otras relacionadas con la seguridad y la resiliencia nacional—, tal y como acordaron los miembros de la OTAN el año pasado. Starmer ha asegurado que el desembolso anunciado este martes sitúa al país en la senda de alcanzar el 3% a partir de 2030, pero los expertos alertan de que serán necesarios nuevos recortes en otras partidas en el futuro para financiar al Ejército.

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El foco estará puesto a partir de ahora en Andy Burnham, el principal favorito para reemplazar a Starmer como primer ministro en las próximas semanas. Sus aliados aseguran que está de acuerdo con las decisiones anunciadas este martes por el todavía líder laborista, pero por ahora han evitado dar detalles sobre qué medidas adicionales piensa adoptar una vez confirmado el relevo ni cómo pretende sufragarlas. El compromiso de Burnham de respetar las reglas fiscales fijadas por el actual Gobierno le dará poco margen de maniobra y amenaza con provocar nuevas tensiones en las filas laboristas en los próximos meses.