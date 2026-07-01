Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

Israel anuncia la muerte de cuatro supuestos miembros de Hamás en ataques contra Gaza pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un bombardeo ejecutado la semana pasada contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha señalado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron la semana pasada el norte de la Franja de Gaza, eliminando a cuatro terroristas del brazo armado de Hamás que preparaban planes terroristas contra las fuerzas israelíes que operan en Gaza", donde están desplegadas en torno a la 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad del enclave.

El Ejército israelí ha indicado que los muertos son Uail Mahmud Alí Lebed, Muaz Muhamad Hasán Ahmed --a los que describe como miembros de un grupo anticarro--, Samé Abú Kamil --comandante de batallón-- y Akram Ashraf Hamad Lebed --un francotirador--, según un comunicado.