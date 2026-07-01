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Bélgica

Al menos seis muertos en un incendio en un edificio de viviendas en Amberes

Agentes de la policía belga, en una imagen de archivo.

Agentes de la policía belga, en una imagen de archivo. / OLIVIER HOSLET / EFE

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EFE

Bruselas

Al menos seis personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

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