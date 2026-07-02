Asia
Un niño de 11 años atropella a un grupo de monjes en Tailandia y deja ocho muertos
El menor se habría hecho con la camioneta de sus padres, la cual condujo hasta el centro de la localidad de Mukdahan
En total, había una treintena de monjes en la zona en el momento del siniestro
EP
Al menos ocho personas han muerto este jueves después de que un niño de 11 años que conducía una camioneta atropellara a un grupo de monjes en la provincia de Mukdahan, situada en el este del país y cerca de la frontera con Laos.
Las autoridades han indicado que se trata de un "trágico incidente" en el que numerosas personas han resultado heridas. El accidente ha tenido lugar en la carretera de Ban Na Si Nuan, en el distrito de Don Tan, según informaciones del diario 'Thairath'.
El menor se habría hecho con la camioneta de sus padres, la cual condujo hasta el centro de la localidad de Mukdahan, donde posteriormente perdió el control del vehículo y colisionó con un grupo de monjes que se encontraban en las inmediaciones.
Las informaciones preliminares apuntaron a cinco fallecidos y varios heridos, si bien las autoridades han confirmado a posteriori al menos ocho monjes muertos. En total, había una treintena de monjes en la zona en el momento del siniestro.
Los equipos de emergencias se han desplazado rápidamente hasta el lugar de los hechos para trasladar a los heridos a varios hospitales de la zona.
Fuente: El Periódico
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