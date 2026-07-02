Trump ganó 1.400 millones de dólares en criptomonedas en el primer año de regreso a la Casa Blanca

Salen a la luz los ingresos de Donald Trump en su primer año de regreso a la Casa Blanca. El presidente de EEUU, según su declaración financiera obligatoria publicada por la Oficina de Ética Gubernamental y el cálculo realizado por 'The New York Times', ganó al menos 2.200 millones de dólares en su primer año de vuelta en la Casa Blanca, frente a los 622 millones de 2024. El mayor impulso económico vino de sus negocios de criptomonedas, que le reportaron unos 1.400 millones de dólares. A pesar de la polémica generado por el supuesto conflicto de interés, Trump ha defendido este miércoles sus ingresos: "Todo el mundo está obteniendo beneficios".

El informe señala que la empresa familiar de criptomonedas World Liberty Financial, creada con sus tres hijos, le generó unos 500 millones de dólares por la venta del token $WLFI — el activo digital nativo y token de gobernanza de World Liberty Financial — , frente a 57 millones en 2024. Una firma vinculada a Emiratos Árabes Unidos compró un 49% de la compañía justo antes de la investidura, en una operación que generó más de 200 millones de dólares y que coincidió con un polémico acuerdo de exportación de chips de inteligencia artificial a Emiratos. Además, la memecoin $TRUMP le reportó más de 600 millones de dólares, aunque su precio ha caído cerca de un 80% desde hace un año.

Por otro lado, cerró acuerdos de licencia de marca en Oriente Medio, Vietnam, Rumanía, India, Turquía e Indonesia que sumaron decenas de millones más. En EEUU, su club de golf cerca de Miami generó 122 millones y Mar-a-Lago, 77 millones. Asimismo, sus acciones en la tecnológica Trump Media & Technology Group están valoradas en unos 875 millones, aunque han caído considerablemente en el último año. La declaración financiera también reporta que sus activos de inversión pasaron de un mínimo de 236 millones en 2024 a 857 millones a finales de 2025.

Juez y parte en la industria cripto

Pese a algunas victorias legales como los acuerdos con ABC, Paramount y Meta, y la anulación de una sentencia de casi 500 millones por fraude civil en Nueva York, Trump aún debe más de 50 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, después de que el Tribunal Supremo rechazase revisar el caso.

Estos ingresos revelan una profunda tensión entre el papel de Trump como operador clave de la industria cripto y como su principal regulador. La Casa Blanca ha insistido reiteradamente en que no existe ningún conflicto de interés y, de hecho, el propio Trump ha recordado que está exento de las leyes federales al respecto. Cabe destacar que la declaración fiscal del presidente no revela si estos negocios son rentables ni ofrece una cifra clara del patrimonio neto total, ya que gran parte depende de valoraciones estimadas de propiedades y del volátil valor de sus activos cripto.

En cualquier caso, esta declaración reaviva las preocupaciones de que el republicano, quien no se desprendió de sus activos ni los trasladó a un fideicomiso ciego administrado por un supervisor independiente a su regreso a la Casa Blanca, pueda estar lucrándose con el cargo. Sus críticos le han acusado en reiteradas ocasiones de mezclar el desempeño oficial de la presidencia con sus intereses financieros, ya que su vasto imperio es administrado por dos de sus hijos y opera en sectores que colisionan con las políticas de su Administración.

Respuesta de Trump

En declaraciones a los periodistas antes de realizar su primer vuelto en el nuevo Air Force One, regalo de Qatar, el republicano ha defendido sus ganancias. "¿Saben por qué estoy obteniendo beneficios? Porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios", ha argumentado.

Trump también ha señalado que su riqueza se debe a su carrera anterior como empresario inmobiliario y hombre de negocios, y ha insistido en que desde que regresó al cargo no se involucra en sus finanzas personales. "Tenemos fondos que gestionan mi dinero. He ganado mucho dinero antes de ser presidente, y ellos invierten mi dinero, yo no hablo con ellos", ha recalcado.