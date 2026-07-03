Tareas de rescate
Suben a 29 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
El equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña
Redacción
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado de 27 a 29 la cifra oficial de españoles fallecidos por los terremotos registrados hace algo más de una semana en Venezuela y ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves además que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país. Hasta la fecha, han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance.
En un mensaje en la red social 'X', el jefe de la diplomacia española también ha informado de que el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela "para ayudar al pueblo hermano venezolano".
Fuente: El Periódico
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