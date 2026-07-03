Escalada Bélica
Los hutíes elevan la tensión y amenazan con golpear intereses vitales de Arabia Saudí
Los insurgentes acusan a Riad de intentar impedir el aterrizaje de un avión iraní en Saná y advierten de represalias contra aeropuertos e infraestructuras estratégicas saudíes
EFE
Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen amenazaron este viernes con atacar los "intereses vitales" de Arabia Saudí, incluidos sus aeropuertos, si la coalición militar liderada por ese país sigue imponiendo restricciones sobre el espacio aéreo de las zonas controladas por los insurgentes yemeníes, respaldados por Irán.
Según un comunicado del portavoz militar yemení, Yehya Sarea, esta amenaza se produce después de que cazas saudíes "intentaron impedir" hoy "sin éxito" que un avión civil iraní aterrice en el aeropuerto de Saná para trasladar a una delegación iraní para asistir a los actos fúnebres por el líder supremo de Irán Ali Jameneí.
"Advertimos al enemigo criminal saudí que no repita ningún intento de violar nuestro espacio aéreo ni de lanzar ninguna agresión contra nuestro país. Tales acciones recibirán una respuesta contundente dirigida contra sus aeropuertos e intereses vitales en tierra y mar", advirtió Sarea en la nota.
Fuente: El Periódico
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
- El trágico accidente de la N-340 de Castellón, desde dentro: 'Solo recuerdo que entré en el taxi y después ya estaba en la ambulancia
- Una joya del litoral de Castellón estrena un parking gratis con más de 500 plazas
- Un camión cargado con mercancía peligrosa sufre un accidente y paraliza el tráfico en la salida sur de Castelló
- El Villarreal aumentará la capacidad de La Cerámica, que superará los 22.000 espectadores la próxima temporada
- Informe | Las cifras reales y las claves del traspaso de Álex Calatrava: la mayor operación en la historia del CD Castellón