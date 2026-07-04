Ucrania afirma que mantiene el control de la estratégica localidad de Konstantinovka pese al anuncio ruso de su ocupación

El Ministerio de Defensa ruso informó este sábado de la toma de varias localidades en las regiones de Donetsk y Járkov en el marco de la ofensiva militar en el este de Ucrania. Entre ellas, el Ejército ruso aseguró haber conqusitado la estratégica localidad de Konstantinovka, uno de los puntos que sirven a Kiev de barrera contra las ambiciones de Moscú de ocupar por completo el Donbás.

"Es solo otra mentira rusa, un intento de generar alguna noticia. Si Konstantinovka estuviera bajo control ruso, quizás Putin no tendría problema en reunirse conmigo allí para encontrar una vía diplomática que pusiera fin a esta guerra. Pero la realidad es que no cruzará la línea del frente; la realidad es muy distinta a sus palabras", manifestó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en respuesta al anuncio, en una llamada telefónica este sábado con el canciller alemán Friedrich Merz.

La ofensiva rusa en esta localidad se ha intensificado en el último mes, según afirmó el portavoz del Estado Mayor, el mayor Andriy Kovalev, en declaraciones al medio Ukrainska Pravda. El oficial ucraniano aseguró que algunos grupos de infantería rusa han entrado en la ciudad asediada y que la situación es difícil, pero que Kostiantynivka permanece bajo el control de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Las tropas ucranianas siguen manteniendo posiciones y defendiendo la ciudad, aseguró Kovalev. "Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 ataques en la dirección indicada, pero no logró ningún éxito. En cambio, el enemigo, no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios", declaró.

Jornada de ataques rusos

Además del anuncio de la toma de Kostiantynivka, las fuerzas del Kremlin proclamaron el control de otras cinco localidades. "Unidades del grupo de tropas Oeste avanzaron hacia líneas y posiciones más ventajosas. Como resultado de sus acciones, han tomado el control de las localidades de Shiikovka, Novi Mir, Cherneschina y Druzheliubovka, en la región de Járkov" y la "liberación de la localidad de Vaislevka, en la República Popular de Donetsk" en avances del Grupo Centro, reza el comunicado castrense.

En estas operaciones habrían muerto más de 540 militares ucranianos, los que habría que añadir otras 810 bajas en otros frentes, cifras que no se han podido verificar de forma independiente.

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Además, las defensas aéreas rusas han derribado durante la última jornada 16 bombas aéreas guiadas, 10 misiles de crucero de alto alcance Flamingo, nueve proyectiles de lanzamisiles múltiples Himars y 893 drones.

Fuente: El Periódico