Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos

Islamabad y Bürgenstock se perfilan como sede de una nueva ronda técnica entre EEUU e Irán

Islamabad aparece como la sede más probable de la próxima ronda de negociaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán, prevista para el 11 de julio, aseguraron este domingo medios pakistaníes, que citan fuentes diplomáticas.

"Hay dos posibles sedes para las conversaciones técnicas: Islamabad y el complejo turístico de Bürgenstock, en Suiza", señaló el diario pakistaní Dawn citando a una fuente diplomática. "No obstante, Islamabad es la opción más probable", agregó.

Según esto, las conversaciones estarán centradas en el programa nuclear iraní, el alivio de sanciones y los activos iraníes congelados en el extranjero, además de asuntos de seguridad regional como la estabilidad en el estrecho de Ormuz y el mantenimiento del alto el fuego alcanzado recientemente en el Líbano.