Sánchez afronta una cumbre de la OTAN marcada por las amenazas de Trump: "España aprenderá"

Estados Unidos tardó pocos meses en derrotar a España en la guerra de Cuba de 1898. En el Tratado de París, España renunció a Cuba (que quedó bajo tutela estadounidense) y a Puerto Rico, Filipinas y Guam. Aquel episodio supuso el final del imperio español y el ascenso de Estados Unidos como potencia. También creó un trauma nacional que perduró en el tiempo y dio lugar a la "generación del 98", un grupo de pensadores españoles marcados por la crisis moral y política provocada por aquella derrota.

Este pasado miércoles, Donald Trump metió el dedo en aquella llaga para atacar a España. En un discurso en el marco de los 250 años del nacimiento de Estados Unidos, el presidente estadounidense hizo referencia a esa victoria sobre España para atacar a Madrid por no comprometerse a gastar un 5% del PIB en defensa y seguridad antes de 2035.

"La victoria de los Rough Riders (un regimiento de caballería estadounidense de finales del siglo XIX) en la ciudad de San Juan de Cuba condujo directamente al derrumbe del frente español. ¡Ah, los españoles! Los españoles son miembros de la OTAN, pero no muy buenos miembros de la OTAN. Dicen: 'No, no queremos ayudar a otras personas'. No se están portando bien, pero aprenderán", dijo el presidente, para rematar a renglón seguido: "Poco después [del episodio de los Rough Riders], renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico".

Es la enésima vez que el republicano ataca y amenaza verbalmente a España desde que, hace ahora un año, Pedro Sánchez anunciara que no se comprometía a cumplir el objetivo de gasto militar fijado por la Alianza Atlántica. Sin embargo, en todo este tiempo, no se ha producido represalia alguna, al menos de forma visible. Hay quienes en Moncloa (como la ministra Diana Morant) apuntan a que una de las represalias podría haber sido la entrega de información por parte de Estados Unidos al juez José Luis Calama para encausar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"En ocho años, España ha triplicado la inversión en defensa y ha duplicado el número de soldados desplegados en misiones de la OTAN. Además, somos uno de los aliados que más incrementaron su inversión en defensa entre 2024 y 2025: 10.896 millones de euros", dicen fuentes de Moncloa

La cumbre de la OTAN de La Haya del año pasado estuvo marcada por el compromiso de los 32 aliados de incrementar el gasto en defensa hasta el 3,5% y el de seguridad (por ejemplo, en infraestructuras vitales) hasta el 1,5% en una década. La cifra era más del doble de la fijada en Gales hace otra década, del 2% del PIB.

España respaldó la declaración final, lo que muchos interpretan como un compromiso que ahora estaría diciendo abiertamente que no va a cumplir. No así en el Gobierno, donde recuerdan que hubo un intercambio oficial de cartas entre Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, los días previos. En ellas, Sánchez planteó que España no fijara su objetivo en un porcentaje del PIB, sino en alcanzar los objetivos de capacidad militar acordados, con el argumento de que puede lograrlos gastando el 2,1%. Rutte le respondió reconociendo que entendía la convicción española de poder cumplir con una trayectoria de gasto inferior al 5%, y confirmó que el acuerdo daría a España "la flexibilidad de determinar su propio camino soberano" para alcanzar los objetivos de capacidad y presentar sus propios planes anuales, con una revisión prevista en 2029.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de la OTAN celebrada el pasado año en La Haya (Países Bajos). / J.J. Guillén / EFE

Con este contexto, es muy posible que España sufra presiones públicas y privadas en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía) este martes y miércoles, 7 y 8 de julio, para que modifique su actitud. La pregunta es, ¿cómo se prepara el Gobierno y el presidente Sánchez para esa situación? ¿Hay una estrategia política preparada para amortiguar el golpe?

Fuentes de Moncloa rechazan hablar sobre ese asunto, pero recuerdan que el presidente ya ha reiterado que el debate no debe reducirse únicamente a cuánto se gasta, sino a si ese esfuerzo se traduce en capacidades reales y útiles para la seguridad colectiva. "España cumple con sus objetivos de inversión, con sus compromisos y con sus capacidades", afirman las mismas fuentes. "En ocho años, España ha triplicado la inversión en defensa y ha duplicado el número de soldados desplegados en misiones de la OTAN. Además, somos uno de los aliados que más incrementaron su inversión en defensa entre 2024 y 2025: 10.896 millones de euros".

Erdogan como aliado de España

Otra de las preguntas en el aire es el tono que usará Trump en la rueda de prensa para hablar de este tema. O si habrá, quién sabe, algún tipo de reunión o contacto bilateral directo entre las delegaciones estadounidense y española en las salas del Complejo Presidencial de Beştepe (Külliye), la residencia oficial del presidente Recep Tayyip Erdogan donde se celebra el evento.

Erdogan puede ser un aliado que ayude a Sánchez a limar asperezas con los americanos. Turquía valora mucho el papel político que ha tenido España en contra de las guerras de Gaza e Irán, oponiéndose al genocidio en la Franja y a los ataques ilegales contra el país persa. Erdogan ha agradecido además a Sánchez que haya mantenido todos estos años una batería defensiva de misiles Patriot en territorio turco. Está operada por un contingente de unos 150 militares basado en el aeropuerto de Incirlik. Ha participado en la protección del espacio aéreo turco de misiles lanzados desde Irán durante la guerra que comenzó en febrero. En al menos un incidente confirmado (el 4 de marzo de 2026), esas defensas interceptaron un misil balístico iraní dirigido al espacio aéreo turco, en una zona donde opera precisamente el destacamento español.

El embajador de EEUU ante la OTAN rebaja la tensión

Esta misma semana, el embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, advirtió a España de que "no hay duda de que el presidente Trump está decepcionado con España" por negar el uso de las bases de Rota y Morón y el sobrevuelo del espacio aéreo español durante la operación contra Irán, y por la cuestión del 5% del PIB en defensa.

Archivo - La bandea de la OTAN en la cumbre de La Haya celebrada el pasado año. / Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

Sin embargo, también ha querido rebajar el tono del enfrentamiento. Whitaker descarta que la cumbre de Ankara se convierta en un enfrentamiento personal entre Trump y Sánchez. Dice que las tensiones por la guerra de Irán "ya han quedado atrás", y admite que "lo más importante son las capacidades, no solo gastar dinero", lo que supone un reconocimiento parcial de la tesis española.

Hay otro punto a favor de pensar que esta 36ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza no se termine convirtiendo en un "Trump contra Sánchez". Aunque España fue el país que primero y con más contundencia retó a Trump en Gaza o Irán, luego otros han seguido su estela. Y el presidente estadounidense ha sido, de hecho, mucho más duro y despreciativo en sus declaraciones contra Keir Starmer, el primer ministro de Reino Unido; Giorgia Meloni, la primera ministra italiana; o el presidente francés, Emmanuel Macron. A los tres les ha insultado directamente por su falta de colaboración contra Irán.