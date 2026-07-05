Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreras ilegalesMacrogalería Sant PereProblemas en sus viviendasMejor playa EspañaHelado del verano
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Terremoto en Venezuela, en directo | Exteriores eleva a 35 los españoles fallecidos

Suben a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos por los terremotos en Venezuela

La visita de Delcy Rodríguez a los rescatistas internacionales: "Venimos a darles las gracias"

La visita de Delcy Rodríguez a los rescatistas internacionales: "Venimos a darles las gracias"

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / J. L. Escudero

Al menos 2.645 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents