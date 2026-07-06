Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei

Qatar anuncia la reanudación de las actividades de navegación y la reapertura del comercio marítimo con Irán

El Ministerio de Transportes de Qatar ha levantado este domingo las restricciones parciales a la navegación que impuso el lunes tras la muerte de uno de sus ciudadanos en el mar por heridas de metralla durante "operaciones militares en la región" en el marco de la guerra de Irán.

"Las actividades de navegación marítima ahora pueden reanudarse con normalidad para todo tipo de embarcaciones y buques marítimos, a partir de la fecha de este anuncio", ha informado el Ministerio de Transportes qatarí en un comunicado publicado este sábado.

El Ministerio "insta a todos a cumplir con las regulaciones e instrucciones marítimas vigentes, para garantizar los más altos niveles de seguridad en todos los viajes", añade el comunicado.