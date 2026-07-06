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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Gran ataque sobre Kiev
Al menos once personas murieron la madrugada de este lunes y otras 46 resultaron heridas en otro gran ataque ruso contra Kiev, según un balance provisional publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, cuyos efectivos siguen buscando víctimas entre los escombros de algunos de los edificios alcanzados por el bombardeo. Lea aquí la noticia completa.
Zelenski asegura que en "meses" habrá condiciones para una paz digna "por la fuerza o por la diplomacia"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que en cuestión de "meses" se conseguirán las condiciones para una paz digna, ya sea "por la fuerza" o bien a través de la diplomacia y ha recordado las diversas propuestas planteadas por Kiev. "Ucrania ha planteado ya todas las propuestas, todas las opciones diplomáticas y esperamos que en los próximos meses se acerquen las condiciones para una paz digna ya sea por la fuerza o por la diplomacia (...). Tenemos que poner fin a esta guerra con dignidad y con una paz real", ha afirmado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario. Por último, Zelenski ha agradecido la ayuda recibida por Ucrania y ha recordado que este domingo se celebra el Día de la Armada ucraniana. "Gracias chicos por defender a Ucrania". "¡Gloria a Ucrania!", ha concluido como hace recurrentemente.
El Kremlin asegura que los ataques de Kiev no se dirigen contra infraestructura militar sino civil
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó en una entrevista emitida este domingo que los ataques ucranianos se dirijan contra infraestructura relacionada con la industria militar rusa, sino civil, en medio de una crisis de abastecimiento de combustible en el país provocada por los constantes ataques ucranianos.
"Las acciones del régimen de Kiev son de naturaleza terrorista, y el régimen está atacando nuestras instalaciones del sector energético, infraestructuras civiles que, de hecho, no tienen nada que ver con la estructura militar ni la industria de defensa", declaró Peskov en una entrevista con el medio Vesti.
El portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, se quejó así de que ello "es una evidente manifestación de los actos terroristas" de Ucrania, que ataca contra el interior de Rusia "porque la dinámica en el frente empeora inexorablemente cada día".
Ucrania asegura haber atacado un aeródromo de base militar rusa en la ocupada Crimea
Ucrania aseguró este domingo que ha atacado con éxito la pasada noche el aeródromo de Gvardéiskoye de una de las principales bases aéreas de Rusia en la ocupada península de Crimea.
El Estado Mayor General de Ucrania informó en su canal de Telegram de que la magnitud de los daños aún se está evaluando, pero destacó que el aeródromo se utiliza para albergar aeronaves de aviación táctica-operacional y naval, apoyar misiones de combate, así como para tareas logísticas y de mantenimiento técnico de la aviación.
También fueron alcanzados, según la misma fuente, los puentes de carretera sobre el río Hruzkyi Yalanchyk y el río Kalmius, en la provincia oriental de Donetsk.
Zelenski hablará con Trump en cumbre de OTAN sobre renovado intento de mediación de EE.UU.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, considera que existe una "posibilidad real" de poner fin a la guerra rusa y que para ello la determinación de EE.UU. es decisiva, por lo que abordará con el presidente Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara de un eventual renovado intento de mediación de Washington.
En una llamada telefónica entre ambos mandatarios la víspera, que Zelenski calificó de "muy buena", el presidente ucraniano explicó a Trump la actual situación en el frente de batalla tras negar que la estratégica ciudad de Kostiantínivka, en el este del país invadido, haya sido tomada por Rusia como había afirmado el viernes el Kremlin.
Tanto Zelenski como sus socios europeos consideran que la situación de Ucrania en el frente y con los ataques de largo alcance contra territorio ruso para mermar la maquinaria bélica de Moscú es mejora que nunca, por lo que Kiev se sentaría a la mesa de negociación desde una posición de fuerza.
Al menos un muerto y dos heridos en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas en Crimea
Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave, a causa de un ataque que las autoridades prorrusas de Crimea han atribuido este domingo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de la península.
El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, en el que ha señalado que el incidente se ha producido como consecuencia de otra agresión del Ejército "enemigo".
Posteriormente, Aksiónov ha publicado un comunicado en el que ha indicado que, "en el norte de Crimea, como resultado de un nuevo ataque enemigo, una persona ha muerto" y "otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave".
Putin reitera en conversación telefónica con Trump que Rusia tomará todo el Donbás
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con ocasión del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que recalcó que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania, según informó este domingo el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov. "Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", aseveró Ushakov en rueda de prensa telefónica, al informar sobre la conversación. El asesor de Putin señaló que "una etapa importante de la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk fue el establecimiento del control sobre un bastión tan importante para el Ejército ucraniano como Kostiantínifca", cuya toma fue anunciada este viernes por el Kremlin.
Ucrania afirma que mantiene el control de la estratégica localidad de Konstantinovka pese al anuncio ruso de su ocupación
El Ministerio de Defensa ruso informó este sábado de la toma de varias localidades en las regiones de Donetsk y Járkov en el marco de la ofensiva militar en el este de Ucrania. Entre ellas, el Ejército ruso aseguró haber conqusitado la estratégica localidad de Konstantinovka, uno de los puntos que sirven a Kiev de barrera contra las ambiciones de Moscú de ocupar por completo el Donbás.
Zelenski pide a Merz mayor apoyo para defensa aérea contra misiles rusos
Dos días después del ataque masivo con misiles rusos contra Kiev, que se saldó con 30 muertos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha conversado con el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania.
"Los misiles para los sistemas Patriot son actualmente la máxima prioridad", ha escrito Zelenski en las redes sociales tras la llamada telefónica.
La conversación se ha centrado en cómo conseguir más munición para los sistemas de defensa aérea Patriot. "Con sus ataques con misiles contra Ucrania, Rusia está jugando su última carta. No le quedan otras opciones para prolongar la guerra", ha sostenido Zelenski.
Albares dice que el futuro de Ucrania está en Europa y apoya su búsqueda de paz y libertad
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".
Así lo ha dicho Albares en un mensaje divulgado en la mañana de este sábado, en respuesta a otro tuit de su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha.
En ese primer mensaje, el canciller ucraniano recordaba su conversación con el ministro español sobre el último ataque ruso a su país y agradecía a Albares sus palabras de solidaridad y apoyo para el pueblo ucraniano.
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