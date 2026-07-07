Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel acusa a Hamás de ceder la Administración de Gaza para "evitar su propio desarme"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este lunes que la disolución del Gobierno del grupo islamista Hamás en Gaza, para dar paso al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) previsto en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una estrategia para "evitar su propio desarme" y mantener su control militar sobre el enclave.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saar acusó a Hamás de querer "replicar el modelo de (el grupo chií libanés) Hizbulá" en Gaza para que un gobierno tecnocrata se encargue de la gestión de los servicios públicos mientras el grupo islamista conserva "el control de las armas".