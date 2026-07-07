Drones, satélites y miles de millones en una flota aérea conjunta: la OTAN muestra a Trump nuevo armamento ante el aumento de gasto en defensa

Hay de todo: nuevos drones de vigilancia, aviones de reconocimiento, sistemas de defensa antiaérea, aviones de transporte, instalaciones de entrenamiento de pilotos, armamento, lanzamiento de satélites, misiles balísticos, antiaéreos y sistemas de defensa contra proyectiles. La lista sigue, y los contratos firmados este martes en Ankara, Turquía, entre empresas armamentísticas y gobiernos en la antesala de la cumbre de la OTAN que arranca este miércoles por la mañana han sido múltiples.

"Estamos ante una revolución industrial de defensa. Los gobiernos tienen que continuar firmando contratos con la industria, tantos o más de los que hemos firmado hoy. Quiero más, por favor. Sigan invirtiendo en capacidad de producción. Tenemos un camino claro en el futuro. Pero para ganar necesitamos el esfuerzo de todos", ha declarado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien durante los últimos días está esforzándose para mostrarle al presidente estadounidense, Donald Trump, un aumento de gasto enorme en defensa de los miembros de alianza, sobre todo los europeos.

Durante el último año, Trump ha estado constantemente quejándose de la "insolidaridad" de los socios europeos de la OTAN, e incluso ha amenazado con retirarse de la alianza atlántica y de sacar del continente europeo a parte de su contingente de soldados. Rutte, adulador ante Trump, ha agradecido en los últimos días los "esfuerzos" del estadounidense, que deben servir para cambiar la OTAN y convertirla en una organización más europeizada.

Foco en los aviones no tripulados

"La situación nos lo pide. Necesitamos el esfuerzo y empuje de todos los miembros. Rusia está invirtiendo cerca del 50% de su gasto total en la guerra. China está modernizando sus fuerzas armadas. Corea del Norte sigue expandiendo su programa nuclear, y a pesar de que EEUU ha conseguido debilitar las capacidades de Irán, tenemos que seguir vigilantes. Todos ellos trabajan juntos, y no lo hacen precisamente por nuestro bien", ha declarado Rutte.

Según ha explicado el holandés, uno de los próximos puntos de focalización de la OTAN será la expansión de las "capacidades en armamento e innovación" en el apartado de los drones, "que ya son claves en el frente de guerra, como se ha demostrado en Ucrania".

La alianza, según ha anunciado Rutte, planea la expansión de producción de estas pequeñas aeronaves y de sistemas de protección contra ellos por un valor mínimo de 40.000 millones de dólares, a pesar de que la cifra definitiva será anunciada por el propio secretario general este miércoles, después de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno.

Pilotos de drones

Pero hay más: la OTAN creará un programa de entrenamiento internacional de pilotos de drones, para emplear a un número de pilotos cinco veces superior al actual en un año. "El conflicto en Ucrania nos ha demostrado a todos cuán importantes son y serán los aviones no tripulados en los conflictos del futuro. Este es uno de los objetivos más claros de esta cumbre en Ankara: mostrar al público en qué exactamente queremos invertir el aumento de gasto en defensa que estamos realizando", ha declarado el ministro de Defensa turco, Yasar Güler. En la cumbre del año pasado, en La Haya, los 32 miembros de la OTAN acordaron llegar a un 5% del gasto del PIB en defensa de cara a 2035.

"Estamos construyendo una alianza preparada para el riesgo y las oportunidades que suponen los drones, y estamos aprendiendo lecciones de lo que ocurre en Ucrania. Ellos tienen un ecosistema de drones sin igual. Tenemos que acogernos a esta oportunidad, y sumarles en esta revolución industrial de defensa atlántica que estamos arrancando. Debemos mostrarle a Rusia y a cualquiera que mire que nuestra base industrial ya está movilizándose", ha dicho Rutte.

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La cumbre de este miércoles, sin embargo, se prevé tensa. A pesar de los esfuerzos de Rutte y los aliados europeos de mostrarle a la Casa Blanca su aumento de gasto en defensa, Trump ha señalado en redes sociales en los últimos días a varios países de la OTAN, como Italia, Alemania, España o Canadá por gastar mucho menos que EEUU en armamento.