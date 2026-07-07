El populista británico Nigel Farage dimite como diputado en una maniobra política para reforzar su figura

El líder del partido ultra Reform UK, Nigel Farage, ha anunciado este martes su dimisión como diputado del Parlamento británico para iniciar una maniobra que pretende reforzar su figura entre el electorado tras las informaciones que apuntan a que recibió donaciones millonarias y que no las incluyó en su declaración de patrimonio cuando accedió a su escaño en 2024. Con su renuncia, el líder populista forzará unas elecciones anticipadas en su circunscripción, Clacton, donde pretende volver a presentarse para recibir el respaldo de los votantes y poner fin a lo que considera una campaña de los poderes establecidos para acabar con él.

El nombre de Farage ha ocupado las portadas de los principales periódicos británicos en los últimos días tras conocerse que recibió cuantiosas donaciones de George Cottrell, un joven inversor de familia aristocrática que fue encarcelado en 2017 en Estados Unidos por fraude electrónico. Cottrell proporcionó seguridad privada, trabajadores e inmuebles a Farage, pero el líder populista evitó incluir estas donaciones en su declaración patrimonial cuando tomó posesión de su escaño en el Parlamento. Tampoco declaró una donación de cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros) en criptomonedas que recibió de parte del multimillonario Christopher Harborne.

Investigaciones en marcha

Estas donaciones están siendo objeto de investigación por parte del Standards Committee, el comité encargado de supervisar la conducta de los miembros del Parlamento, pero Farage ha insistido en que estos donativos los recibió a título personal y que no estaba obligado a declararlos, al mismo tiempo que ha cargado duramente contra los medios de comunicación, a los que ha acusado de tratar de destruirle políticamente. “El establishment se ha dado cuenta ahora de que no puede vencernos de forma justa, así que ha optado por recurrir a métodos desleales. Tras el revuelo y la campaña mediática —y no solo de los medios de comunicación, sino también de los demás partidos políticos—, quiero dejar esto absolutamente claro: no he hecho nada malo”, ha asegurado en una declaración grabada.

El líder populista se ha presentado como una víctima y ha señalado que la supuesta campaña contra él responde al éxito de su formación en las recientes elecciones locales y regionales y al auge en las encuestas. Una campaña que, asegura, ha puesto en peligro su seguridad personal y también la de su familia. “No voy a tolerar que se intimide a mi familia. No voy a tolerar que se revele el lugar donde viven. No voy a tolerar que ningún miembro de mi familia corra peligro por lo que he decidido hacer en mi vida pública. Así que si me preguntan si estoy enfadado, les diré que más que nunca en mi vida”.

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La dimisión de Farage supondrá la convocatoria automática de elecciones anticipadas en Clacton, las cuales se celebrarán previsiblemente en cuestión de semanas. Todo apunta a que el líder de Reform UK revalidará la victoria, ya que esta circunscripción es uno de los feudos de la ultraderecha desde hace años. “He decidido que son los ciudadanos de Clacton quienes deben juzgar mis actos. Estas elecciones parciales serán un enfrentamiento entre el pueblo y el establishment”, ha insistido Farage. Su objetivo es utilizar la victoria para reforzar su figura de cara al público, aunque el resultado de estos comicios no será ni mucho menos una representación de la opinión general de los votantes en todo el país. Las investigaciones contra él, mientras tanto, siguen en marcha.

Fuente: El Periódico