Bruselas dice que protegerá sus intereses tras las amenazas de Trump a España

La Comisión Europea "siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros están plenamente protegidos", ha asegurado un portavoz del Ejecutivo comunitario, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que cortará "todo el comercio" con España.

Trump ha vuelto a amenazar a España. A su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente ha calificado a España como "un socio terrible" y ha instado a su secretario del Tesoro, Scott Besset, a que corte toda relación comercial con el país. Preguntado por la cuestión, el portavoz de comercio de la Comisión, Olof Gill, ha asegurado que Bruselas defenderá los intereses de todos los países del bloque.

"Seguiremos abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso", ha dicho Gill, que ha recordado que Estados Unidos y la UE tienen un acuerdo comercial en vigor, que cubre a todos los países. "Esperamos que Estados Unidos cumpla sus compromisos", ha subrayado el portavoz, "como nosotros hemos cumplido los nuestros".

Viejas amenazas

No es la primera vez que Trump usa la política comercial contra España. Tras las diferencias entre el presidente de Estados Unidos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre de La Haya el pasado año, el republicano amenazó con aranceles más altos que nunca llegaron a materializarse. El conflicto entonces estaba relacionado con la negativa del Ejecutivo español a incrementar su gasto en defensa por encima del 2%.

Este tipo de amenazas, además, son habituales por parte del republicano. Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump utiliza la política comercial para tratar de presionar a sus socios en cuestiones puramente políticas. Por ejemplo, el pasado mes de enero amenazó con imponer aranceles a los productos de un grupo de países europeos que habían enviado personal militar para reforzar la seguridad de Groenlandia ante las amenazas de invasión de Estados Unidos, que han vuelto a repetirse en Ankara.

Sin embargo, la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. En la práctica, esto implica que la Comisión es la que negocia en nombre de los países del bloque. Por eso, también será Bruselas la que tenga que hacer frente a cualquier medida de la Casa Blanca. El portavoz, eso sí, ha evitado entrar en detalles sobre cuál sería la respuesta. "Si llega un momento en que considere necesario explicárselo en detalle, lo haré. Este no es ese momento", ha dicho Gill en respuesta a las preguntas de los periodistas.