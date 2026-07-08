Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierran playa de CastellóOla de calor CastellónRock en un puebloRebelión okupasMultas Guardia CivilViviendo en una aldea
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán.

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents