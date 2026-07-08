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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Fuente: El Periódico
Kuwait condena los ataques iraníes
El Gobierno de Kuwait, a través de su Ministerio de Exteriores, condenó este miércoles los ataques de Irán contra su territorio y expresó "su más enérgico repudio en los términos más severos" por la "repetición de las agresiones criminales de Irán", contra las que "se reserva el derecho" de tomar "todas las medidas necesarias. En la nota, Kuwait consideró que los bombardeos registrados en las últimas horas son "un socavamiento sistemático de los esfuerzos para reducir la escalada" bélica en la región, además de ser "una flagrante violación de la soberanía kuwaití y una amenaza directa" a su seguridad y a la de sus ciudadanos y residentes.
EE.UU. lanza ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos comerciales en Ormuz
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) comenzaron este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el mando militar estadounidense.
"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", afirmó Centcom en su cuenta de X, en la que acusó a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una vía marítima internacional.
El cuerpo del ayatolá Alí Jameneí llega a Nayaf, en Irak, para su cortejo fúnebre
El cuerpo del ayatolá Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará mañana, a las 6.00 hora local (3.00 GMT).
La agencia oficial de noticias iraquí INA indicó que el cuerpo del anterior líder supremo de Irán "llegó al aeropuerto de Nayaf", al tiempo que el Comité Supremo para las Ceremonias Funerarias anunció la finalización de los preparativos logísticos y técnicos para las ceremonias fúnebres oficiales y populares en las provincias santas chiíes de Nayaf y Kerbala.
El presidente iraní llega a Nayaf para el cortejo fúnebre de Alí Jameneí en Irak
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llegó este martes a la ciudad sagrada de Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo iraní Alí Jameneí que tendrá lugar este miércoles en Irak.
Así lo indicó la agencia oficial de noticias iraquí, INA, que indicó que, además de Pezeshkian, llegó a Nayaf el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, para participar en la ceremonia de la recepción del cuerpo de Jameneí, que se espera que llegue esta noche.
Tanto los comités de gobierno y seguridad de las provincias de Nayaf y Kerbala han finalizado los preparativos logísticos y técnicos para la procesión fúnebre oficial y pública del ayatolá, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
Trump sigue "decepcionado" con la OTAN por no ayudarle en Irán y no descarta retirar más tropas de Europa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado la posibilidad de que su país retire más tropas de Europa tras haberse sentido "decepcionado" con los aliados de la OTAN, a los que ha reprochado no haber respaldado a Washington en su reciente actuación militar contra Irán.
"Bueno, ya lo veremos. Estoy muy decepcionado con la OTAN. Y sinceramente, si (la cumbre) no se hubiera celebrado en Turquía, donde mi amigo es un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido", ha indicado en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ser preguntado si se plantea retirar más tropas de Europa.
Trump ha explicado que ha decidido acudir a la cumbre porque Erdogan "se ha volcado" en su organización, pero ha lamentado que los aliados "no trataron bien" a Estados Unidos durante su ofensiva en Oriente Próximo, porque antes incluso de pedir ayuda "dijeron que no estaría ahí".
Qatar acusa a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz
Las autoridades de Qatar han acusado este martes a Irán del "inaceptable ataque" contra un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz y ha reclamado a Teherán que "ponga fin inmediatamente a todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional".
"El ataque contra el buque qatarí 'Al Rekayyat' mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz constituye un ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional, en particular de las normas que garantizan la libertad de navegación y el paso seguro por las vías navegables internacionales", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari.
"Exigimos que la República Islámica de Irán cese de inmediato todas las prácticas que socavan la seguridad regional o amenazan la seguridad de la navegación marítima internacional, y que se abstenga de poner en peligro el suministro energético mundial y los recursos de los países de la región en pos de intereses particulares", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.
El asesinato de otros 3 palestinos en Gaza eleva a 1.079 los muertos durante alto el fuego
El Ejército israelí mató este martes a tres palestinos en nuevos ataques en la Franja de Gaza, lo que aumentó a 1.079 el número total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre de 2025.
En la zona de Mawasi, en la sureña Khan Yunis, Israel mató en un ataque aéreo a un palestino e hirió a otros cinco, entre ellos cuatro niños, confirmó una fuente del Hospital Naser. Este mismo centro médico recibió hoy otro cadáver de un palestino, tras el disparo de un dron contra el centro de Jan Yunis, en el que otras tres personas resultaron heridas.
Mueren dos palestinos en sendos bombardeos de Israel
Al menos dos palestinos han muerto este martes a causa de sendos bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del pacto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un hombre ha muerto a causa de un ataque perpetrado en los alrededores de Jan Yunis (sur), mientras que otra persona ha muerto y varias han resultado heridas en un ataque contra tiendas de desplazados en la ciudad de Gaza (norte).
Negociaciones de paz
Irán advirtió este martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos no comenzarán mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe amenazando a la República Islámica, después de que el republicano afirmara que en caso de no lograr un pacto con Teherán "terminará el trabajo", con ataques contra infraestructuras y plantas energéticas iraníes. "El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma", escribió en la red social X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
Los funerales por Alí Jameneí
Los funerales por el asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí continúan este martes en la ciudad sagrada de Qom con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán. Decenas de miles de personas llegaron al amanecer a la mezquita de Jamkaran para la oración fúnebre, donde los creyentes consideran que se aparece el Mahdi, el imán oculto desde hace más de mil años, futuro salvador de los chiíes y redentor de la humanidad.
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