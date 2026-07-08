Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski agradece a Merz sus esfuerzos para crear capacidades antibalísticas europeas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que habló de la futura firma de un acuerdo de cooperación en materia de drones y al que agradeció sus esfuerzos para crear un sistema antiaéreo europeo propio para derribar misiles balísticos.

En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara, que también fue confirmada por Merz, Zelenski reconoció además las aportaciones de Alemania al programa PURL, que permite desde 2025 comprar con dinero de los aliados, sobre todo europeos, misiles para sistemas antibalísticos Patriot a Estados Unidos.

"También estamos preparando un acuerdo de drones con Alemania y trabajamos para establecer un sistema antibalístico europeo conjunto", escribió Zelenski.