Cumbre de Ankara
La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Bruselas
La OTAN se ha comprometido este miércoles a dar a Ucrania equipamiento militar, asistencia y formación por valor de 70.000 millones de euros este año y una cifra similar el próximo, para garantizar que la defensa del ejército ucraniano pueda hacer frente a los ataques de Rusia.
"Mientras Rusia continúa su guerra, seguiremos asegurándonos de que Ucrania tiene lo que necesita", ha dicho el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una rueda de prensa tras la cumbre de Ankara (Turquía). "A medida que Ucrania cambia la dinámica en el campo de batalla, nuestro apoyo debe continuar", ha insistido el holandés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
- El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
- El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
- Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
- El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
- Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta