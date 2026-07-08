Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él. No hay ninguna tirantez"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha quitado hierro a la bravata del estadounidense Donald Trump, que ha ordenado cortar todo comercio con España porque lo considera un país "hostil" y de "mala gente" que no cumple con el objetivo de gasto en la OTAN.

En una rueda de prensa desde Ankara (Turquía) donde se ha celebrado la cumbre de la Alianza Atlántica, Sánchez ha informado de que incluso ha hablado con Trump tras sus ataques: "He tenido una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol. No ha habido ninguna tirantez, al contrario, todo ha sido amabilidad y ha sido después de la rueda de prensa del presidente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar con virulencia contra España durante la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) por, presuntamente, no estar cumpliendo con sus obligaciones para con la Alianza. Ha ordenado a Scott Bessent, su secretario del Tesoro, que corte toda la relación comercial con España "inmediatamente", "incluyendo las visitas". "Volverán corriendo", ha añadido. "Por favor, por favor, queremos hacer negocios con vosotros". "Son mala gente" y "hostiles", ha concluido.

"Relaciones entre empresas, no Estados"

"Nos lo tomamos con calma y con paciencia. Cuando uno se aleja un poco de ese tipo de declaraciones, lop que vemos son unas relaciones en lo social, cultural, económico y político muy muy positivas. Y cuando hablamos del ámbito comercial, España sufre un déficit comercial con Estados Unidos", ha recordado el presidente. "La política comercial es comunitaria, y eso ya han salido las autoridades europeas recordándolo".

Sánchez también ha subrayado que las relaciones comerciales "se tejen entre empresas, no entre Estados". "España trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países aliados, que trascienden la orientación ideológica de las administraciones de EE UU o de España", ha concluido Sánchez, que ha aprovechado para felicitar a los estadounidenses por los 250 aniversarios de la creación de Estados Unidos.

España cumple con la OTAN

El presidente ha destacado que la propia Alianza Atlántica ha considerado que España ha cumplido con sus compromisos en capacidades para 2026. Ha destacado que hay 3.000 militares desplegados en misiones OTAN, desplegados por principios "por los que merece la pena luchar". Ha destacado que somos el tercer país con más efectivos desplegados en el flanco este de la OTAN.

"Quiero anunciar que nos vamos a sumar a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas en Finlandia puesto en marcha por la OTAN para protegerla", ha anunciado el jefe del Ejecutivo.

Foto de familia durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. / GEORGI LICOVSKI / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el año pasado en la cumbre de La Haya de que no iba a buscar alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa y seguridad antes de 2035, porque eso supondría recortes sociales o aumento de deuda, pero España sí ha incrementado drásticamente su gasto militar, que ya supera el 2,1% del PIB y los 35.000 millones de euros. El gasto era de cerca de 11.000 millones hace ocho años. Solo en el último mes, el Gobierno ha inyectado 8.450 millones más de gasto en defensa durante el mes previo a la cumbre de la OTAN.

"Hemos consolidado el gasto del 2% del PIB", ha subrayado el presidente. Ha recordado que cuando se formó el "gobierno progresista, el gasto era del 0,9%.

Industria militar española

Sobre el ámbito de la industria de defensa, España ha acordado "avanzar en el fortalecimiento de nuestra base industrial y las comrpas conjuntas", así como "invertir más y mejor" en investigación y desarrollo. "España puede aportar mucho en ese sentido, porque tenemos empresas punteras". A Ankara han viajado representantes de las empresas de defensa Escribano M&E, GMV, Hisdesat, Indra, Instalaza y Navantia.

El tercer pilar, junto al aumento de capacidades y el apoyo a la industria militar, es el apoyo a Ucrania, según el presidente. "Somos el quinto país de la UE que más soldados ucranianos ha formado", ha recordado, así como el fondo europeo de 90.000 millones de euros aprobado por Bruselas para apoyar al país invadido por Rusia.