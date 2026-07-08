Entre la UE y Reino Unido
El tratado sobre Gibraltar se firmará el 14 de julio en Bruselas
Así lo ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto
EFE
El tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido será firmado de forma oficial el martes de la próxima semana, 14 de julio, en Bruselas, según ha anunciado el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo.
Una vez rubricado este acuerdo está previsto que se implemente de forma provisional a partir del día siguiente en la zona fronteriza, donde desde hace décadas se levanta la verja de separación entre Gibraltar y España. Durante una intervención en el Parlamento gibraltareño, Picardo detalló además que viajará a la capital comunitaria europea para asistir al acto de firma del acuerdo.
El Gobierno de Gibraltar presentó la semana pasada las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y publicó recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el tratado entre la UE y el Reino Unido sea implementado.
Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón, especialmente por parte de los miles trabajadores transfronterizos.
- El pueblo de Castellón de 118 habitantes donde el rock lleva casi tres décadas negándose a morir
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cierran al baño una playa de Castelló por 'una fuga de agua de color rojo
- El Ayuntamiento de Castelló instalará una pantalla gigante para ver el España-Bélgica: Consulta dónde estará
- El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
- Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: 'Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante
- El incendio de Soneja desde dentro: Una noche de lucha contra el fuego de un bombero forestal
- Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta