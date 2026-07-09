Tareas de rescate
Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 40, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado en una entrevista en Tele5 los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño, lo que supone 4 fallecidos más respecto que el ultimo balance.
Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.
Fuente: El Periódico
- Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
- Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: 'Es una tortura
- Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
- Un incendio de vegetación amenaza varias urbanizaciones a las afueras de Peñíscola
- Novedades en el centro comercial Salera: Abre sus puertas una reconocida marca de ropa
- Pasión por San Fermín desde Castellón: 'Nadie debería perderse esta fiesta una vez en la vida