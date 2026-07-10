Venezuela entra en una fase crítica de su situación sanitaria tras los terremotos

Venezuela se acerca a los 4000 muertos por el doble terremoto del 24 de junio. Los efectos amenazan del desastre con ser prolongados. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la respuesta sanitaria a los seísmos ha entrado en una nueva fase crítica. "La emergencia está lejos de haber terminado", advirtió el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

La OPS ha movilizado unos nueve millones de dólares de los 24 millones de dólares que se propone destinar a Venezuela. Dos equipos médicos de emergencia han sido enviados a Venezuela junto con seis toneladas métricas de insumos médicos que se encontraban en su reserva estratégica en Panamá.

El organismo reconoce que la estructura sanitaria previa a los temblores acumulaba una serie de problemas. Su capacidad se puso en tensión frente a cerca de 18.000 lesionados, parte de ellos con fracturas por los aplastamientos. Unos 400 hombres y mujeres todavía permanecen en un hospital. Algunos perdieron brazos o piernas. Además, parte de los nosocomios fueron afectados por el terremoto, lo mismo que numerosas unidades de atención primaria.

Los sucesos que estremecieron al país obligan ahora a sentar las bases de un sistema de salud para que sea más fuerte y pueda abordar eventuales emergencias. "La recuperación no puede significar simplemente volver a lo que existía antes. Tiene que haber una oportunidad de reconstruir servicios más más seguros, más resistentes y mejor preparados para futuras emergencias". El director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte, fue más enfático: "se trata de un pedido de extrema urgencia".

El doble terremoto obligó al sistema a ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas. El desafío presente es sostener los servicios esenciales en hospitales y clínicas, y, además, prevenir riesgos adicionales para la salud de la población en las próximas semanas que pueden estar relacionados con un colapso del sistema, situaciones de hacinamiento de aquellos que perdieron todo y se encuentran en refugios, el acceso al agua potable o el calendario de vacunas. Este último aspecto adquiere dimensiones preocupantes: Venezuela ya se encontraba por debajo de los parámetros de vacunación contemplados por la OPS.

Barbosa habló también de la salud mental: esa, dijo, debe ser otra de las prioridades. Una catástrofe como la que afectó a Venezuela tiene un impacto emocional duradero.

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Existe otra situación delicada: la de los casi 300 cuerpos que por el momento no han sido identificados. Cada cadáver debe ser sometido a estudios genéticos antes de ser enterrado. Y esa, enfatizó Ugarte, es una tarea "muy dura". Lo mismo que la remoción de escombros en un país donde cayeron decenas de edificios. El riesgo de contaminación está latente en esas tareas ante la posibilidad de encontrar restos humanos.