Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Sube a 17 el número de muertos por bombardeos de EE.UU. contra Irán

El Ministerio de Salud de Irán informó este viernes que al menos 17 personas murieron y otras 115 resultaron heridas en los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos contra seis ciudades iraníes los días 8 y 9 de julio, como parte de una ofensiva que Washington justificó como respuesta a un ataque de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

La cifra difundida por el portavoz del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour, eleva el balance previo de 14 muertos y 78 heridos que la misma fuente había entregado un día antes.