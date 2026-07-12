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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin denuncia un muerto y tres heridos, entre ellos un menor, tras ataque con drones en la región de Samara

Consecuencias de un ataque ruso sobre Kiev.

Consecuencias de un ataque ruso sobre Kiev. / EP

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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