Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cinco muertos en un ataque ruso en Sumi, Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y 31 más han resultado heridas en un ataque de las fuerzas militares rusas sobre la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas. Entre los fallecidos hay tres hombres de 54, 66 y 58 años de edad y una niña de 13.

"Muy a nuestro pesar un hombre que estaba herido ha muerto en el hospital. El balance del ataque ruso con una bomba guiada sobre Sumi asciende a cinco" muertos, ha explicado el gobernador militar de Sumi, Oleg Hrigorov, en redes sociales. Cinco de los heridos están graves.