Tailandia
Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok
EFE
Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.
El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.
En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia
- Una tarde de ola de incendios en Castellón: los bomberos actúan en cinco simultáneos
- La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
- Declarado un nuevo incendio de vegetación en Castellón
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- El Villarreal recluta experiencia Champions para el cuerpo técnico de Iñigo Pérez
- Fuerte granizada en el interior de Castellón: No te pierdas el vídeo
- Tres incendios casi simultáneos ponen en alerta el interior de Castellón
- Una empresa cerámica cambia de manos: así es cómo afectará a la plantilla