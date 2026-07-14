España, el Reino Unido y la UE firman hoy el histórico acuerdo que 'derriba' la Verja de Gibraltar

Seis años después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y un año desde el fin de las negociaciones sobre Gibraltar, Bruselas y Londres firmarán este martes el acuerdo que permitirá derribar 'la Verja' y normalizar las relaciones comerciales con el 'Peñón'. Cuando el Reino Unido abandonó la UE en 2020, los británicos llegaron a un acuerdo para restablecer las relaciones comerciales con la UE. Ese acuerdo no cubría el Peñón, dada la peculiaridad del territorio. En 2025, el Gobierno británico, el comunitario, España y Gibraltar cerraron un trato para resolver el encaje del pequeño territorio en el resto de Europa. Ese texto es el que este martes firmarán las partes.

En la práctica, el trato permitirá derribar la verja que separa el Peñón de la Línea de la Concepción, facilitando la circulación de mercancías y, sobre todo, el paso de los miles de trabajadores que cruzan a diario la frontera. De hecho, el texto incluye una definición específica de "trabajadores fronterizos" y promueve la cooperación entre las partes para garantizar sus derechos.

El acuerdo establece que los controles fronterizos serán duales en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Es decir, se harán en colaboración entre las autoridades españolas, comunitarias, gibraltareñas y británicas. Pero además, España tendrá cierto poder de decisión respecto a los visados y los permisos de residencia en el Peñón, con base en las normas del sistema Schengen que regula la libertad de movimiento en la UE.

Aeropuerto, bases y soberanía

España y Gibraltar compartirán la gestión del aeropuerto, pero no de la base militar. De hecho, las autoridades españolas no podrán ejercer controles sobre personal del Ejército británico o de terceros países, en caso de misiones, por ejemplo, de la OTAN. Esta era una de las cuestiones más sensibles por la importancia de las bases en el Peñón. España sí mantendrá el derecho de autorizar o no la entrada de material militar y armas.

El texto detalla todas las cuestiones legales vinculadas a los controles fronterizos, pero también otros aspectos como la cooperación en materia fiscal, la lucha contra el blanqueo de dinero, el comercio de tabaco o la gestión de residuos. También establece el marco de la cooperación entre la policía y las autoridades judiciales para facilitar la persecución de delitos transfronterizos.

En lo que no entra el acuerdo es en la cuestión de la soberanía. Mientras que el Reino Unido considera el Peñón como su territorio, a ojos de España es una colonia. Pero el texto establece que el trato "no constituirá la base para ninguna afirmación o negación de soberanía, incluso en procedimientos judiciales o de otro tipo". El acuerdo incluye además un mecanismo para resolver disputas entre las partes en caso de conflicto.

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Aplicación provisional

La firma del acuerdo este martes permitirá su entrada en vigor de manera provisional, después de que los gobiernos europeos dieran el visto bueno. Esta decisión es la que permitirá derribar la verja. El texto deberá todavía ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Parlamento británico para su promulgación definitiva.