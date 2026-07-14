Se desconocen las causas
Varios muertos y 6 desaparecidos en el incendio de un edificio en el centro de Bruselas
El fuego, cuyas causas se desconocen, se inició en la segunda planta y se propagó por el hueco del ascensor, impidiendo el acceso a la estructura
EFE
Un incendio registrado a primera hora de este martes en un edificio en obras en el centro de Bruselas ha provocado la muerte de "varias personas" que se encontraban en un ascensor, y la desaparición por el momento de otras seis, según confirmó la Fiscalía de Trabajo belga a la prensa local. Las labores de búsqueda de las personas desaparecidas continúa y se cree que estas podrían encontrarse en un ascensor al que aún no han podido acceder los bomberos.
"Los bomberos lograron encontrar una pequeña abertura en uno de estos ascensores y allí descubrimos a varias víctimas. Aún no sabemos con exactitud cuántas personas hay. Podrían ser las seis personas desaparecidas, pero también podría haber más en otro ascensor o en otro lugar", dijo a los medios locales Brecht Speybrouck, portavoz de la Fiscalía.
El fuego, del que aún se desconocen las causas, comenzó como un pequeño foco en la segunda planta del edificio, y, a pesar de haber sido extinguido, las llamas lograron colarse por el hueco del ascensor, lo que afectó a esta estructura.
Dos personas con quemaduras han sido trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras que un bombero que sufrió hipertermia fue atendido en el lugar.
En el momento del incidente, más de 200 trabajadores se encontraban en el edificio, que se encuentra en obras de construcción para convertirlo en un complejo con restaurantes, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo.
Fuente: El Periódico
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