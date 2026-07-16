Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irak denuncia un ataque con drones contra el consulado de EE.UU. y una base en el norte

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, condenó este jueves "enérgicamente" un ataque con ocho drones interceptado en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irak, coincidiendo con la visita que el jefe del Gobierno del país árabe realiza a Washington.

Según fuentes oficiales, el ataque se produjo en la noche del miércoles a jueves, cuando "fueron derribados ocho drones que intentaron atacar el consulado estadounidense y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de Erbil", en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak.