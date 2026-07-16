Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania con 13 misiles, munición merodeadora y 146 drones

Rusia lanzó anoche 13 misiles, cinco municiones merodeadoras Banderol y 146 vehículos aéreos no tripulados contra territorio de Ucrania, según informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de seis misiles y 16 drones en quince ubicaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en siete.

En concreto, desde las 18.00 horas del miércoles, Rusia atacó con ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, con cuatro misiles de crucero Kh-22/32 desde las aguas del mar Negro, y con un misil antirradar Kh-31P.