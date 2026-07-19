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Dos meses desaparecidos

Hallan 33 cadáveres, entre ellos mujeres y niños, tras quedar varados en desierto de Sudán

El grupo de viajeros murió de sed después de que el vehículo en el que viajaban se averiara

Archivo - Imagen de archivo de una refugiada sudanesa en Chad

Archivo - Imagen de archivo de una refugiada sudanesa en Chad / Eva Krafczyk/dpa - Archivo

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EFE

Al menos 33 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron encontradas muertas en el norte de Sudán después de que su vehículo se averiara, dejándolos varados en medio del desierto durante más de dos meses, informaron este domingo fuentes oficiales.

El Gobierno del estado de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán, anunció en un comunicado el hallazgo de los cuerpos de 33 viajeros cerca de un vehículo averiado en el desierto, entre Mellit (Darfur del Norte) y Al Dabba (Estado Norte), e indicó que los cadáveres fueron descubiertos aproximadamente dos meses después de la desaparición del grupo durante su viaje.

La nota añadió que la comitiva partió de la zona de Tulus, en Darfur del Sur, a mediados de mayo, en un autobús con destino a Al Dabba, pero este se averió en el inmenso desierto del norte sudanés, y otros viajeros fueron los que descubrieron el vehículo y los cuerpos por casualidad.

Murieron de sed

El gobernador de Darfur del Sur, Bashir Marsal, lamentó la pérdida de una maestra junto con cinco de sus hijos en el accidente, y confirmó que ella trabajaba en la localidad de Tulus, al sur de Nyala, y estaba intentando retomar la educación de sus hijos en el norte de Sudán tras una interrupción de más de cuatro años debido a la guerra.

Por su parte, Mohamed Omar, familiar de las víctimas del accidente, aseguró en declaraciones a la prensa que la familia recibió la notificación del hallazgo de los cuerpos de tres de sus parientes dos meses después de que partieran de la ciudad de Mellit rumbo a Al Dabba.

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Añadió que la mayoría de los pasajeros eran mujeres acompañadas de niños menores de 10 años, y señaló que murieron de sed en el desierto del estado del norte después de que el vehículo en el que viajaban se averiara

Fuente: El Periódico

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