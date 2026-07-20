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Guerra en Oriente Medio

EEUU completa una oleada de bombardeos contra Irán por novena noche consecutiva

El mando militar argumenta que el objetivo ha sido "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques mercantes y marineros civiles que transitan por el Estrecho de Ormuz"

Guerra de Irán, en directo | Última hora

Archivo - Un caza de la Armada de Estados Unidos despega del portaaviones de USS Gerald R. Ford en aguas del mar Mediterráneo en el marco de operaciones militares estadounidenses contra Irán

Archivo - Un caza de la Armada de Estados Unidos despega del portaaviones de USS Gerald R. Ford en aguas del mar Mediterráneo en el marco de operaciones militares estadounidenses contra Irán / Europa Press/Contacto/Mc2 Daniel Ruiz/U.S Navy

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EP

Madrid

El Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

El mando estadounidense ha justificado esta actuación alegando que, de este modo, estaría "mermando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz". Tres horas después, el ente militar ha anunciado la conclusión de esta oleada, afirmando haber atacado "centros de mando militar, emplazamientos de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones", buscando con estos objetivos "reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques mercantes y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz", según la nota difundida.

Desde el país asiático, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de explosiones en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la suroriental provincia de Sistán y Baluchistán; Bandar Mahshahr y Bandar Jomeini, en la suroccidental provincia de Juzestán, y Tabriz, en Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país.

Derribo de un dron

Asimismo, la Guardia Revolucionaria Islámica ha publicado un comunicado alegando haber "interceptado y derribado" un dron MQ-9 estadounidense en el espacio aéreo de Eslamabad-e Qarb, en la provincia de Kermanshá (oeste), gracias a un "nuevo sistema de defensa avanzada" de su Fuerza Aeroespacial.

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Hasta el momento, según el Ministerio de Salud iraní, han muerto al menos 50 personas en Irán y 500 han resultado heridas como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos sobre el país durante las últimas semanas, aproximadamente desde el primer cruce de ataques tras la firma, el pasado 17 de junio, del memorándum de entendimiento entre ambos países.

Fuente: El Periódico

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