La administración de Donald Trump blinda a Delcy Rodríguez frente a una millonaria demanda judicial en EEUU

Lo que habría resultado inverosímil en lo que respecta a las relaciones entre Washington y Caracas antes del 3 de enero, acaba de suceder. La administración del presidente Donald Trump decidió otorgarle inmunidad a la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez para evitar que un tribunal de los Estados Unidos la obligue a pagar una millonaria indemnización a tres ciudadanos de ese país que habían sido encarcelados en Venezuela y en su momento denunciaron haber sido torturados. El Departamento de Justicia (DOJ) se encargó de presentar ante un tribunal del distrito Sur de Florida los fundamentos de esa protección. "La Constitución reconoce al presidente de Estados Unidos la potestad de representar a la Nación en sus relaciones exteriores", consigna el escrito. Y Rodríguez es "jefa en activo de un Estado extranjero" que, sobre todo, es aliada de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro, su antecesor.

Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval habían sido arrestados en 2022, cuando Maduro estaba en el poder. Ambos, de acuerdo con el tribunal de primera instancia, fueron mantenidos como rehenes para presionar a EEUU por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, quien había sido detenido por su presunta condición de testaferro del entonces presidente venezolano. Saab volvió a Caracas y fue deportado a Estados Unidos meses atrás con la anuencia del Gobierno provisional. Antes que eso sucediera, en marzo pasado, un juez federal ya había aprobado que Kenemore, Saad y Marval fueran compensados con 314 millones de dólares por los daños y perjuicios que padecieron en prisión.

A diferencia de la suerte corrida por Maduro ante la justicia norteamericana, la administración Trump se dispuso de inmediato a blindar a Rodríguez. "La Rama Ejecutiva ha determinado que la presidenta Delcy Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de Venezuela, goza de inmunidad soberana".

El DOJ no hizo más que reforzar una política de sostén de Rodríguez, que acaba de tener otra prueba tras el doble terremoto que provocó la muerte de más de 5000 venezolanos. EEUU encabezó la asistencia en medio del desastre y ha desembolsado cerca de 150 millones de dólares. Trump a la vez dispuso la suspensión por tres meses de las sanciones económicas que han tenido efectos perjudiciales para la economía venezolana.

Transición

Además, el Departamento de Estado ha decidido manejar los ritmos de una transición institucional sin el concurso de María Corina Machado, la principal líder de la oposición. En cambio, Washington ha alentado el diálogo entre lo que se conoce como el "rodriguismo" y otro sector opositor, vinculado a la última dirección de la Asamblea Nacional (AN) previa a la captura del poder legislativo por parte de Maduro. Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera se comprometieron a discutir una agenda común que conduzca a la "estabilidad, la democracia y la recuperación nacional".

El excandidato presidencial Henrique Capriles advirtió que cualquier negociación política que excluya a Machado llevará a una nueva frustración porque se realiza a "espaldas de los venezolanos".

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Desde que inició su presidencia provisional, Rodríguez ha respondido a las expectativas de Trump, quien meses atrás levantó las sanciones que pesaban en su contra. Este cambio se corresponde con la velocidad con la cual Venezuela se ha articulado con los intereses norteamericanos, especialmente en temas económicos. Las reformas de las leyes de hidrocarburos y minería han sido elogiadas por Washington, que a su vez administra las ganancias de las exportaciones petroleras del país sudamericano.