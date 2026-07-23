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La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

Los datos indican que la epidemia se mantiene en "una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus"

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

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EFE

Kinsasa

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país, declarado el pasado 15 de mayo, asciende ya a 1.033, confirmaron las autoridades congoleñas. Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recopilados hasta el 21 de julio, se han registrado hasta el momento 2.536 casos confirmados (incluyendo las muertes), lo que sitúa la tasa de letalidad en el 40,7 %.

Además, 738 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalización" y 506 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 77,2 %. Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte). El INSP alertó que "los resultados del seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes", por lo que se necesita "un refuerzo" de la vigilancia.

Los datos indican que la epidemia se mantiene en "una fase de transmisión continuada, con un nivel elevado de circulación del virus", añadió el organismo, al advertir que las "fluctuaciones recientes deben interpretarse con prudencia debido a los retrasos en la notificación y la consolidación progresiva de los datos".

Sudán y Uganda

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país. Sin embargo, Uganda dio de alta hace justo una semana al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos. Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

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El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos. El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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