Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Netanyahu señala el "avance histórico" que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este jueves el "avance histórico" para la paz en Oriente Próximo que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya condicionado el acuerdo de cooperación nuclear con Riad a que se sume a la iniciativa diplomática para normalizar las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con Israel.

En un mensaje de su oficina, el primer ministro israelí sostiene que la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham "supondría un avance histórico para la paz en Oriente Próximo" y atribuye este escenario a la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.