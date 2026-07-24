En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva campaña de bombardeos estadounidenses busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales en Ormuz
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Fuente: El Periódico
Cuatro muertos y siete heridos en Irán
Cuatro personas murieron y otras siete sufrieron heridas de variada consideración este viernes en Irán durante la última ronda de ataques militares de EE.UU. sobre la República Islámica, donde el Ejército norteamericano lleva trece días consecutivos acometiendo una nueva ofensiva, según informó Teherán. La agencia estatal iraní IRNA, citando autoridades, explicó que un ataque con misiles en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, dejó un saldo de cuatro fallecidos y cinco heridos en la madrugada del viernes.
Trump amenaza con usar fondos iraníes para pagar daños a buques y cargamentos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que los daños ocasionados a buques, cargamentos u otros bienes relacionados serán pagados con dinero iraní que se encuentre bajo control de Estados Unidos, en una nueva advertencia dirigida a Teherán en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. "A partir de ahora, todos los daños ocasionados a buques, carga o cualquier otro bien relacionado serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tenga en su poder y controle", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Truth social, en el que justificó la medida como "justa y equitativa" aunque reconoció que los daños podrían ser considerables.
Israel advierte a Irán de una respuesta "devastadora" si ataca su territorio
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que el país se prepara para "cualquier eventualidad" y advirtió de que Irán sufrirá "un golpe devastador" si lanza un ataque contra territorio israelí. "Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador", declaró Katz durante una consulta de seguridad celebrada este jueves, según informó el Ministerio de Defensa israelí a través de un comunicado.
Netanyahu señala el "avance histórico" que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado este jueves el "avance histórico" para la paz en Oriente Próximo que sería la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya condicionado el acuerdo de cooperación nuclear con Riad a que se sume a la iniciativa diplomática para normalizar las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con Israel.
En un mensaje de su oficina, el primer ministro israelí sostiene que la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham "supondría un avance histórico para la paz en Oriente Próximo" y atribuye este escenario a la guerra lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.
Dos palestinos y un colono, heridos en enfrentamientos durante un incendio en Cisjordania
Dos palestinos y un colono israelí resultaron heridos este jueves en enfrentamientos ocurridos cerca de un asentamiento israelí en el norte de Cisjordania, en el marco de las tareas de extinción de unos incendios supuestamente provocados en unos campos agrícolas.
El servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja informó que el colono es un hombre de 51 años que resultó herido grave por puñaladas.
Los dos palestinos, de 41 y 43 años, fueron operados en el hospital por heridas de bala en el abdomen, indicó la Media Luna Roja palestina.
Irán avisa a militares de EEUU de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas
Las autoridades de Irán han avisado este jueves a militares de Estados Unidos de que cometerán crímenes de guerra si atacan puentes y centrales eléctricas y que no estarán eximidos por acatar órdenes de superiores, en un nuevo mensaje en el que alertan de que Washington esta normalizando estas prácticas.
"No cometas crímenes de guerra por nadie; alegar órdenes de superiores para justificar crímenes de guerra no exime a los autores de su responsabilidad penal", ha señalado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en un mensaje en redes sociales en el que acusa a la clase dirigente estadounidense de "sacrificar lo que queda del Derecho Internacional Humanitario y los fundamentos de la ética y la civilización humanas".
En este sentido, ha incidido en que los códigos y manuales del Departamento de Defensa estadounidense dejan claro que los miembros de las Fuerzas Armadas "tienen el deber, tanto legal como moral, de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales".
Francia avisa que la agresión a dos diplomáticos en Irán no quedará impune y evalúa sanciones
El ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó este jueves que la agresión sufrida por dos diplomáticos franceses en Irán "no puede quedar impune" y aseguró que París está evaluando todas las opciones de respuesta, incluidas posibles sanciones.
En declaraciones a la emisora France Inter, Barrot explicó que los dos funcionarios regresaron a París el miércoles tras sufrir en Irán un "acto de intimidación extremadamente grave" por parte de los servicios de seguridad iraníes.
Según el ministro, ambos diplomáticos fueron interceptados en un lugar privado por agentes de seguridad iraníes mientras desarrollaban su labor de apoyo a la sociedad civil del país. Uno de ellos, añadió, fue golpeado durante la detención.
Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo por "violar" el bloqueo contra Arabia Saudí
Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la madrugada de este jueves un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de de Riad.
"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto por las Fuerzas Armadas en el mar Rojo", ha afirmado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari, que ha precisado que los buques en cuestión son el 'Encelia' y el 'Layla'. Según el portavoz, "la operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones", y habría provocado "un gran incendio en ambos buques". Asimismo, Sari ha asegurado que las milicias "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar". "Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistirán en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha subrayado el portavoz.
Dos muertos y once heridos en Irán por un ataque de EE.UU. cerca de la frontera con Irak
Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.
La agencia estatal iraní IRNA explicó que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.
El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.
Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás
"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- Fallece de forma repentina Luis López, ganadero de toros bravos y vecino de Geldo
- Sigue la lacra de la okupación: otras tres viviendas en un barrio periférico de Castelló
- La cadena holandesa 'low cost' Zeeman activa un ERE y el cierre de 13 locales: el futuro de las tiendas de Castellón
- Cierra una playa de Castellón en plena ola de calor
- Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes
- Bochorno y alertas en Castellón: la sensación de calor se dispara hasta los 47ºC
- María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027