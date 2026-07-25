Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump confirma que sigue dialogando con Irán aunque Teherán no está "listo" para un pacto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque afirmó que no cree que Teherán esté "listo" aún para llegar a un acuerdo de paz definitivo.

"Estamos totalmente preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos", dijo Trump a reporteros en el Despacho Oval.