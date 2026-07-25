Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Acompañador del ultraderechista argentino, Javier Milei, Flávio Bolsonaro será proclamado este sábado como candidato presidencial del Partido Liberal (PL) para las elecciones del 4 de octubre. El hijo del exmandatario, segundo en los sondeos, detrás de Luiz Inacio Lula da Silva, tendrá su bendición en el estadio de fútbol Pacaembú de la ciudad de San Paulo, el mayor colegio electoral de Brasil. "La ola azul está llegando a Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro", escribió Milei antes de subirse al avión y transmitir un entusiasmo que todavía no ha contagiado a sus anfitriones. Según el instituto Nexus, Lula le lleva seis puntos a su rival de ultraderecha. La medición de Quaest arroja una ventaja de ocho puntos en el segundo turno en noviembre. Datafolha, en tanto, reduce la diferencia favorable a Lula a cuatro puntos. El acto de proclamación coincidirá con las nuevas encuestas.

El aspirante del PL perdió competitividad en los últimos meses, entre otras razones debido a sus relaciones con el banquero Daniel Vorcaro, quien se encuentra detenido por un escándalo financiero de proporciones y es, además, el financista de Dark Horse, la película apologética sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro. La nueva ofensiva comercial de Donald Trump contra Brasil podría también impactar en su candidatura.

En este contexto, emisarios de Lula han lanzado una ofensiva para alejar al centro político del bolsonarismo. De acuerdo con el diario paulista Folha, dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) mantuvieron conversaciones con los líderes de Republicanos, Unión Brasil y el PP, que ya avisó su decisión de mantenerse neutral en la contienda. En anuncio hecho por ese último partido "consolidó entre los dirigentes del PL la percepción de que Flávio deberá llegar al inicio de la campaña sin alianzas nacionales", señaló el diario carioca O Globo. "Entre bastidores, miembros del partido califican de tragedia la articulación política llevada a cabo por el senador y por el coordinador de su campaña, Rogério Marinho. Afirman que Lula ganó la partida por los principales apoyos partidarios".

Culebrón

En privado, los dirigentes del PL afirman que la campaña falló en la construcción de una red de diálogo político desde el principio. Como parte de revertir la situación, el candidato ha realizado gestos de concordia hacia Michelle Bolsonaro. La esposa del expresidente tiene una mala relación con los hijos del jefe del clan. Michelle, como le dicen, a secas, llegó a acusar a Flávio de haberla tratado de forma grosera.

La disputa familiar ha calado en la interna de la ultraderecha. En los días previos al acto de proclamación, ambas partes trataron de acercar posiciones. El primogénito se disculpó con ella por los "momentos de incomodidad" que le pudo causar. "Yo no soy perfecto", reconoció. Aseguró que la ex Primera Dama debe ser "reconocida y respetada". Pocas horas después, Michelle respondió diciendo que aceptó las expresiones de arrepentimiento. "He visto tu video y recibí tus palabras con mucha paz. Quiero agradecerte por tu sinceridad. Todos cometemos errores, eso es humano. Acepto tu petición. Te perdono". El culebrón promete nuevos capítulos. Michelle no se hará presente en el estadio Pacaembu, pero Flávio mencionará a su madrastra en el discurso, el paso previo a grabar un video juntos para contener la crisis interna. No se descarta que ambos tengan una aparición durante la convención del PL en Brasilia, la ciudad donde el excapitán del Ejército cumple su condena por haber liderado un intento de golpe de Estado contra Lula, en enero de 2023.

Otros tropezones

Durante la reciente semana, Bolsonaro aseguró sentirse amenazado de muerte y comenzó a utilizar chaleco antibala. Su cuestionamiento a las urnas electrónicas, la misma sospecha que su padre lanzó en 2022 y por la cual fue inhabilitado a participar en elecciones hasta 2030, es considerado por los analistas otro de los tropezones políticos del abanderado del PL. Según Pablo Ortellado, profesor de Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de San Pablo (USP), Flávio busca instalar nuevamente la desconfianza en medio de las denuncias sobre sus vínculos con el banquero acusado de cometer un gigantesco fraude. "Si sabe que la Policía Federal cuenta con pruebas sólidas de sus relaciones con Vorcaro, podría ser más ventajoso para él ser destituido y aparecer como mártir de la Justicia Electoral que seguir sufriendo por las denuncias y perder frente a Lula por un amplio margen".

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Las declaraciones de Flávio se debieron a la divulgación, la semana pasada, de un informe de la CIA que Trump aprovechó para cuestionar la transparencia de los comicios de medio término en Estados Unidos, y en el que se indicaba que el Gobierno venezolano habría intentado hacer trampa las elecciones de 2012 con urnas suministradas por Smartmatic. La empresa prestó servicios logísticos y de conexión de datos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la última década. Sin embargo, nunca tuvo acceso a la programación de las urnas. "La desconfianza hacia las urnas es una actitud persistente que no se basa en pruebas. Es como si quienes desconfían buscaran argumentos para sustentarla, invirtiendo la carga de la prueba. El comportamiento es el mismo que el de otras desconfianzas populistas contra instituciones como los medios de comunicación o la justicia", señaló por último Ortellado.