Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.