Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán acusa a Netanyahu de utilizar a EEUU para eludir la orden de arresto de la CPI

Irán acusa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de utilizar a Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra por "crímenes de guerra" en Gaza, después de que el mandatario israelí afirmara que Washington actuará contra el tribunal.

"El primer ministro del régimen sionista, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, declara con total descaro que el secretario de Estado de Estados Unidos le ha prometido actuar contra el tribunal que lo procesa", escribió el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en un mensaje publicado en la red social X.