Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Sucesos

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

La mujer acababa de dar a luz un niño sano y mantenía en cajas los restos mortales de otros cinco

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería.

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería. / Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los cuerpos de cinco bebés fallecidos fueron encontrados en el domicilio de una pareja en Orange, en el departamento francés de Vaucluse, según informaron este martes varias fuentes policiales.

La policía descubrió restos de recién nacidos en la vivienda de una pareja cuya mujer había dado a luz el lunes a un bebé sano. Los investigadores encontraron los cuerpos dentro de varias cajas, según la misma fuente.

Noticias relacionadas

La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias de las muertes y esclarecer los hechos.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado
  2. Una carnicería de Onda: 'Hay viviendas donde de dos han pasado a residir ocho y necesitan avituallamiento
  3. Onda, Betxí y la Vall d'Uixó suspenden la actividad laboral y comercial por el incendio forestal hasta nuevo aviso
  4. Incumplen todas las restricciones: Se saltan el confinamiento y acceden a una zona evacuada en la Vall para jugar en un frontón
  5. La cronología del domingo en el incendio de la Plana Baixa: comienzo desolador y noche para la esperanza
  6. El incendio de la Vall d'Uixó desde dentro: «Estábamos solos, sin medios aéreos, porque las condiciones atmosféricas desplomaron el humo al suelo»
  7. De estar jubilada a participar en el operativo de extinción del incendio: La madre de Violeta Mangriñán, agente medioambiental voluntaria
  8. Siguen cortados al tráfico varios tramos de nueve carreteras de Castelló por el incendio de la Vall d'Uixó. Estas son

El Villarreal no tiene prisa por fichar a un portero: así está la negociación por Gulácsi

El Villarreal no tiene prisa por fichar a un portero: así está la negociación por Gulácsi

Música gratis y al aire libre junto al castillo de Orpesa: el planazo de 5 noches que no te puedes perder en el Orfim 2026

Música gratis y al aire libre junto al castillo de Orpesa: el planazo de 5 noches que no te puedes perder en el Orfim 2026

El paro baja en 7.000 personas en el segundo trimestre en Castellón y se crean 7.800 empleos

El paro baja en 7.000 personas en el segundo trimestre en Castellón y se crean 7.800 empleos

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas

El arnés inteligente creado en España que puede alertarte de que tu perro está enfermo antes de que tenga síntomas
Tracking Pixel Contents